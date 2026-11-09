Sáng 9/11, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Thanh Xuân kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại điểm trông giữ xe trên phố Hoàng Đạo Thúy, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định điểm trông giữ xe do Hợp tác xã T.C., có địa chỉ tại Hà Nội quản lý. Theo giấy phép được cấp, đơn vị này được sử dụng tạm thời một phần lòng đường phố Hoàng Đạo Thúy (một bên lòng đường theo chiều xe chạy), đoạn từ ngã ba Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Lê Văn Lương, để trông giữ ô tô.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực trông giữ xe ở phố Hoàng Đạo Thúy, đoạn từ ngã ba Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Lê Văn Lương (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phạm vi được cấp phép có chiều dài 65m, chiều rộng 2m, tổng diện tích 130m2; thời gian sử dụng từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện Hợp tác xã T.C. đã sử dụng lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện, không đúng nội dung giấy phép.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị trên về hành vi sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép; đồng thời yêu cầu chấm dứt vi phạm, thu gọn phạm vi trông giữ phương tiện, bảo đảm đúng diện tích được cấp phép.

Ô tô đỗ tràn ra đường, vượt quá phạm vi được cấp phép gây cản trở giao thông (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo quy định, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hoạt động trông giữ phương tiện trên lòng đường, vỉa hè góp phần đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân, hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện trên đường phố. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân được cấp phép phải chấp hành nghiêm các điều kiện, phạm vi, diện tích và thời gian hoạt động.

Thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với công an cấp xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.