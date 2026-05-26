Điều chỉnh quy hoạch Đắk Lắk phát huy tối đa lợi thế "đại ngàn - biển xanh"

Ngày 26/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để thông qua nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng của tỉnh. Trong đó, các đại biểu đã thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo nghị quyết, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh phải đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2021-2030, bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và phù hợp với các quy hoạch cấp trên như quy hoạch cấp quốc gia, vùng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất (Ảnh: Thúy Diễm).

Quy hoạch được điều chỉnh sẽ kế thừa các nội dung còn phù hợp của quy hoạch 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên (trước sáp nhập) nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế "đại ngàn - biển xanh" của tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk chú trọng phát triển hướng tới sự bền vững giữa các yếu tố kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; khai thác, quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; bảo tồn các di sản, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc của đồng bào các dân tộc.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là định hướng tổ chức không gian phát triển theo hướng liên kết vùng mạnh mẽ hơn. Đắk Lắk sẽ khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, Bắc - Nam và xuyên vùng để hình thành các chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ, kết nối hiệu quả.

Hệ thống đô thị được phát triển theo mô hình "đô thị trung tâm - đô thị vệ tinh", trong đó Buôn Ma Thuột giữ vai trò đô thị hạt nhân của tiểu vùng Tây Nguyên, còn khu vực Tuy Hòa trở thành trung tâm ven biển phía Đông.

Trong quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột giữ vai trò đô thị hạt nhân của tiểu vùng Tây Nguyên (Ảnh: Thúy Diễm).

Song hành với đó là chiến lược đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, từng bước xây dựng tỉnh trở thành trung tâm y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và dịch vụ chất lượng cao của vùng.

Một trong những quan điểm phát triển quan trọng của Đắk Lắk là lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển; lấy văn hóa làm nền tảng, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường; phát huy truyền thống lịch sử và các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội.

Quy hoạch cũng xác định rõ 3 đột phá phát triển gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới tổ chức bộ máy; đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Khu vực Tuy Hòa sẽ được phát triển trở thành trung tâm ven biển phía Đông của tỉnh (Ảnh: Trung Thi).

Đặc biệt, định hướng phát triển theo mô hình "Ba - Ba - Hai - Ba" được đưa ra như khung chiến lược mới của tỉnh, gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng.

Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm phát triển kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ (logistics, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa - thể thao và khoa học - công nghệ) của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hướng đến việc tỉnh sẽ là điểm đến độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đến năm 2050, Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước với nền kinh tế hiện đại, cơ cấu hợp lý, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, mở ra không gian phát triển liên vùng mạnh mẽ và hiệu quả. Tỉnh hướng đến xây dựng thành một đô thị đáng sống, hiện đại, thông minh, đậm đà bản sắc.