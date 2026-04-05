6 vùng định hình trục phát triển mới, Đông Nam Bộ thành đầu tàu kinh tế

Ngày 4/4, Thủ tướng đã ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung Bộ; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung du và miền núi phía Bắc: Tăng trưởng xanh, tạo đột phá phát triển

Các quy hoạch vùng đều hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững nhưng có trọng tâm riêng. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc gồm 9 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Vùng này sẽ tập trung phát triển xanh, thu hẹp khoảng cách phát triển, đẩy mạnh hạ tầng, nhân lực và bảo vệ môi trường.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình và thu hẹp khoảng cách phát triển; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo lợi thế vùng.

Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách và thể chế liên kết vùng, thí điểm các mô hình, chính sách đặc thù để tạo đột phá phát triển.

Đồng bằng sông Hồng: Tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 6 tỉnh, thành: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng hướng tới phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế hợp lý, đậm bản sắc văn hóa; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, thân thiện môi trường; hạ tầng đồng bộ, đô thị thông minh, đời sống người dân nâng cao, tiệm cận mức thu nhập cao. Hà Nội phát triển theo hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", giữ vai trò trung tâm, động lực của vùng và cả nước.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển hạ tầng hiện đại, tăng kết nối nội vùng và quốc tế; tổ chức không gian kinh tế theo các hành lang, cực tăng trưởng và chuỗi đô thị động lực; thúc đẩy đô thị hóa, lấy kinh tế đô thị làm động lực.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; hoàn thiện thể chế liên kết vùng và đẩy mạnh hội nhập, phát triển kinh tế tư nhân.

Bắc Trung Bộ: Bứt phá kinh tế biển, hình thành vùng động lực mới

Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành: TP Huế, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến năm 2030, Bắc Trung Bộ hướng tới phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển; thu nhập bình quân đạt mức trung bình cao; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng tốt với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đồng thời hình thành các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn, đô thị ven biển đạt chuẩn; bảo tồn giá trị văn hóa, hệ sinh thái; nâng cao đời sống người dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cơ cấu lại kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng mới; xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh thành trung tâm công nghiệp, vùng động lực.

Đồng thời phát triển các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây; tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên: Phát huy liên kết biển - cao nguyên

Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 6 tỉnh, thành: TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến năm 2030, vùng này hướng tới phát triển nhanh, bền vững, phát huy liên kết biển - cao nguyên - biên giới; cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước hiện đại; trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch biển, đảo, sinh thái và văn hóa.

Đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ, hiện đại; một số địa phương vươn lên nhóm dẫn đầu về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; bảo đảm an ninh tài nguyên, môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy vai trò kinh tế tư nhân; cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là trục Đông - Tây; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với khoa học - công nghệ; kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa và hệ sinh thái.

Đông Nam Bộ: Đầu tàu tăng trưởng, hướng tới trung tâm tài chính quốc tế

Đông Nam Bộ bao gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền của các tỉnh, thành phố gồm TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến năm 2030, Đông Nam Bộ hướng tới trở thành vùng văn minh, hiện đại, công nghiệp phát triển, vượt ngưỡng thu nhập cao; là động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và tài chính quốc tế.

Hạ tầng được phát triển đồng bộ, đô thị xanh, thông minh; môi trường, giao thông và ngập úng cơ bản được cải thiện; đời sống người dân nâng cao, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. TPHCM giữ vai trò cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo của vùng và cả nước.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Xây dựng vùng động lực phía Nam thành trung tâm kinh tế hàng đầu; hình thành các hành lang kinh tế và vành đai công nghiệp - đô thị; tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng theo hướng đa trung tâm.

Đồng bằng sông Cửu Long: Trung tâm nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Còn Đồng bằng sông Cửu Long gồm 5 tỉnh, thành: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến năm 2030, Đồng bằng sông Cửu Long hướng tới trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động, hiệu quả cao của quốc gia và quốc tế; phát triển hạ tầng đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với kinh tế biển, du lịch và các đô thị động lực.

Đồng thời tăng cường liên kết vùng, phát triển khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn tài nguyên, hệ sinh thái và bản sắc văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện cơ chế điều phối vùng; phát triển hạ tầng theo các hành lang Bắc - Nam, tăng kết nối với TPHCM và Đông Nam Bộ; xây dựng các trung tâm và hành lang đô thị - dịch vụ - công nghiệp; thu hút đầu tư vào khu vực có lợi thế; ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành trọng điểm.