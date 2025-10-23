Điện Biên tăng cường quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ

Chiến tranh đã đi qua nhiều thập kỷ, mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ cũng đã vươn mình thành một đô thị đang phát triển. Cũng tại nơi đây, hàng nghìn người con ưu tú của dân tộc đã cầm súng chiến đấu, ngã xuống và vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ Điện Biên.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang quản lý 10 nghĩa trang liệt sĩ và 1 nghĩa trang thanh niên xung phong công trình đại thuỷ nông Nậm Rốm.

Trong đó, cụm 3 nghĩa trang liệt sĩ A1, Him Lam, Độc Lập là nơi an táng hài cốt các liệt sĩ đã tham gia và hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ thời kỳ 1953 - 1954.

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao là nơi an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại 6 tỉnh thuộc nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các xã, phường quản lý 6 nghĩa trang liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ tại xã Tủa Chùa, Nghĩa trang liệt sĩ tại xã Tuần Giáo, Nghĩa trang liệt sĩ tại phường Mường Lay, Nghĩa trang liệt sĩ B142 tại xã Sam Mứn nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Sam Mứn và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại phường Mường Lay).

Nghĩa trang liệt sĩ A1 tại phường Điện Biên Phủ (Ảnh: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng trên di tích đồi F thuộc phường Điện Biên Phủ; 5 đài tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng tại trung tâm các xã Na Son, xã Mường Ảng, xã Na Sang, xã Mường Nhé và phường Mường Lay và 28 nhà bia ghi tên liệt sĩ nằm hầu hết ở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ và tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, thể hiện sự tri ân, tôn kính và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Hàng năm, tỉnh Điện Biên phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại 6 tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thu thập thông tin từ cơ sở, xác minh, cất bốc và an táng hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Điện Biên đã tổ chức 3 đợt quy tập đón nhận, an táng 05 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Tỉnh Điện Biên phối hợp Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tổ chức 9 đợt đón nhận, truy điệu và an táng 67 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Quy tập hài cốt liệt sĩ ngày 26/5 tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (Ảnh: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên).

Hàng năm tỉnh tổ chức tu bổ, tôn tạo phần mộ, cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện cải tạo, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ; sửa chữa đèn chiếu sáng và thay thế thiết bị điện nước tại các nghĩa trang liệt sĩ; thay mới và bổ sung lọ hoa, hoa lụa cắm trên phần mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Các công trình nghĩa trang liệt sĩ được đầu tư nâng cấp và trở thành công trình văn hóa lịch sử, hàng năm đón hàng trăm ngàn lượt người là các đoàn khách trong nước và quốc tế, thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng mộ, nghĩa trang liệt sĩ.

Xác định công tác quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ là nhiệm vụ chung, thường xuyên và liên tục, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên coi đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng.