Đi cào nghêu, ngư dân bắt được con vích nặng hơn 2kg

Ngày 17/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long (tỉnh Vĩnh Long), cho biết đơn vị vừa phối hợp lực lượng kiểm lâm thả con vích nặng hơn 2kg về môi trường tự nhiên.

Cá thể vích được người dân bắt được lúc đi cào nghêu (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 7h ngày 14/5, trong lúc đi cào nghêu tại khu vực bờ biển thuộc khu vực sân nghêu của Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm (tỉnh Vĩnh Long), ông Lê Văn Minh (53 tuổi, trú tại xã Thới Thuận) phát hiện một con vích biển (rùa biển) nặng hơn 2kg bị mắc lưới.

Biết đây là loài vật thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm, ngư dân nhanh chóng gỡ lưới giải cứu, sau đó mang cá thể vích nói trên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng thả con vích về môi trường tự nhiên (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long đã phối hợp Công an xã Thới Thuận cùng Chi Cục thủy sản kiểm ngư và biển đảo, Hạt Kiểm lâm khu vực, kiểm tra tình trạng sức khỏe của con vật sau đó thả về môi trường tự nhiên.