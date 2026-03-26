Đề xuất phụ thu nhiên liệu, vé bay nội địa có thể tăng thêm 700.000 đồng

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về kế hoạch khai thác vận tải hàng không trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu Jet A-1 (nhiên liệu hàng không).

Đơn vị này ước tính với tỷ trọng chi phí nhiên liệu khoảng 35-40% tổng chi phí của hãng hàng không, trường hợp mức giá Jet A-1 dao động khoảng 200 USD/thùng, tăng cao gấp đôi so với trước. Lý do, xung đột quân sự tác động làm tăng khoảng 40% chi phí của hãng hàng không.

Nhằm kịp thời ứng phó với biến động bất thường, bảo đảm ổn định hoạt động vận tải hàng không, phù hợp với thông lệ quốc tế và trên cơ sở cân đối khả năng chi trả của người dân, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu hàng không đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản, áp dụng trong thời gian ngắn (3 tháng).

Cục Hàng không Việt Nam sẽ công bố mức giá Jet A-1 dựa trên báo cáo của các công ty cung ứng nhiên liệu trong nước tham chiếu giá giao dịch tại sàn Singapore trung bình 1 tháng trước đó.

Ngoài ra, mức phụ thu được tính trên chi phí nhiên liệu thực tế cho mỗi khách tương ứng với các mức giá dầu khác nhau trên nhóm đường bay nội địa theo cự ly vận chuyển.

Trên cơ sở đó, tính toán mức chênh lệch chi phí nhiên liệu phát sinh thêm cho mỗi khách giữa mức giá nhiên liệu Jet A-1 cơ sở là 90 USD/thùng và các mức giá nhiên liệu Jet A-1 dự kiến từ 100 USD/thùng đến 200 USD/thùng.

Cụ thể, với đường bay 500-850km, phụ thu dự kiến 297.000 đồng/vé khi giá Jet-A1 ở mức 220 USD/thùng, nâng giá vé tối đa từ 2,89 triệu đồng lên 3,16 triệu đồng.

Còn với chặng 1.000-1.280km phụ thu là 450.000 đồng/vé ở mức giá 220 USD/thùng và 553.000 đồng/vé nếu giá Jet-A1 trên 250 USD/thùng. Vì vậy, giá vé trần từ 3,4 triệu đồng có thể tăng lên gần 4 triệu đồng.

Chặng trên 1.280km (tương đương Hà Nội - Phú Quốc) có mức phụ thu cao nhất lên đến 680.000 đồng/vé nếu giá Jet-A1 trên 250 USD/thùng. Như vậy, giá vé tối đa từ 4 triệu đồng có thể tăng lên gần 4,7 triệu đồng.

Đối với đề xuất giảm giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh và giá dịch vụ điều hành bay đi - đến, Cục hàng không Việt Nam cho biết đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để xây dựng chính sách hỗ trợ giảm giá phù hợp, bảo đảm cân đối hài hòa hoạt động kinh doanh của hãng hàng không cũng như doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền về giải pháp cấp bách để hỗ trợ hoạt động khai thác hàng không trước diễn biến bất lợi từ giá nhiên liệu Jet A-1.

Trong đó, cơ quan này kiến nghị cho phép áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu hàng không đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản (xác định ngoài mức giá tối đa quy định), với các mức điều chỉnh linh hoạt theo giá nhiên liệu Jet A-1; xem xét gia hạn thời gian áp dụng thuế nhập khẩu 0%, giảm thuế bảo vệ môi trường từ 1.500 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít với nhiên liệu Jet A-1.