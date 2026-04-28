Đảng viên trẻ tiên phong, gương mẫu (kỳ 2): Cống hiến từ những việc rất nhỏ

Khi nhắc lại ngày được kết nạp vào Đảng, Đàm Ngọc Nhi năm nay 20 tuổi (sinh viên năm thứ 2 Học viện Ngoại giao) nhấn mạnh rằng đó là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình trưởng thành của bản thân.

“Tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng ngày 2/2/2024, khi vừa tròn 18 tuổi, lúc còn đang học lớp 12. Trước thời điểm đó, thật lòng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi bản thân đã đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh và đủ gương mẫu để mang trong mình trách nhiệm của một người đảng viên hay chưa”, Nhi chia sẻ.

Đảng viên trẻ Đàm Ngọc Nhi cho biết, ông ngoại của cô là đảng viên có 75 năm tuổi Đảng. Bố mẹ và các bác của Nhi cũng là đảng viên. Từ nhỏ, Nhi đã quen với những câu chuyện về trách nhiệm, sự cống hiến và tinh thần sống vì tập thể. Những điều ấy không đến với Nhi như một bài học khô cứng. Đó là những điều nữ sinh nhìn thấy hằng ngày, từ cách những người thân sống, làm việc và ứng xử.

“Tôi nghĩ truyền thống gia đình đã hun đúc trong tôi tinh thần trách nhiệm và lý tưởng cống hiến. Bên cạnh đó, là học sinh chuyên Sử, tôi càng thêm ngưỡng mộ ý chí, bản lĩnh và sự kiên định của những người đảng viên trong lịch sử, cha ông và các thế hệ đi trước đã không ngại gian khó, tận tâm vì dân, vì nước. Điều đó trở thành động lực rất lớn để tôi phấn đấu”, đảng viên trẻ Đàm Ngọc Nhi nói.

Ở tuổi 18, khi được lựa chọn vào hàng ngũ của Đảng, Nhi có nhiều lo lắng, nhưng thay vì né tránh, cô chọn đối diện với thử thách để trở thành một đảng viên gương mẫu, ưu tú. Với Nhi, việc vào Đảng không phải một danh hiệu để tự hài lòng, mà là điểm khởi đầu của một hành trình dài.

“Với tôi, vào Đảng không phải là đích đến. Đó là điểm bắt đầu cho một hành trình rèn luyện bền bỉ và cống hiến nhiều hơn”, Nhi nói.

Sau 2 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và trở thành đảng viên chính thức, Nhi nhận thấy bản thân thay đổi rõ rệt, cô thấy mình trưởng thành hơn trong nhận thức, chín chắn hơn trong hành động.

Cô cho biết cô học cách đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, chủ động hơn trong công việc và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi cần. “Điểm đột phá lớn nhất với tôi là sự thay đổi trong việc nhìn nhận bản thân và công việc. Trước kia, tôi thường tự hỏi mình làm có tốt không, có hoàn thành không. Sau khi vào Đảng, tôi nghĩ nhiều hơn đến trách nhiệm như việc mình làm có ý nghĩa gì với tập thể? Có đóng góp gì cho mục tiêu chung? Mình có thể làm tốt hơn ở điểm nào?”, đảng viên trẻ Đàm Ngọc Nhi tâm sự.

Chính sự thay đổi đó khiến Nhi không còn làm việc theo quán tính hay chỉ dừng lại ở yêu cầu tối thiểu, cô học cách chủ động hơn, tìm cách cải thiện chất lượng công việc và tự đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân. Trong học tập, Nhi không chờ được phân công mới làm, khi thấy có việc cần, cô chủ động đề xuất hướng đi, nhận những phần việc khó và chịu trách nhiệm đến cùng, cô cũng học cách làm việc có hệ thống hơn từ đặt mục tiêu dài hạn, chia nhỏ kế hoạch, theo dõi tiến độ đến tự đánh giá hiệu quả.

“Tôi thấy mình không chỉ tiến bộ về thành tích, mà còn rèn được năng lực tổ chức và tư duy chiến lược. Những điều này rất cần cho học tập, công việc và cả cuộc sống sau này”, Nhi nói. Trong đời sống hằng ngày, sự thay đổi của Nhi thể hiện qua những việc rất nhỏ. Nữ sinh rèn thói quen đúng giờ, quản lý thời gian chặt chẽ hơn, hạn chế sự trì hoãn và bớt hành động theo cảm tính.

Là sinh viên, Nhi chọn thể hiện vai trò đảng viên bằng những việc cụ thể trong môi trường học tập và sinh hoạt thường ngày. Nữ sinh không đặt nặng chuyện phải làm điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ sự trách nhiệm với những người xung quanh. Trong học tập, Nhi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè khi được nhờ giúp đỡ. Trước các kỳ thi, nếu bạn gặp khó ở một số nội dung, Nhi dành thời gian giải thích lại bài, cùng trao đổi để cả nhóm hiểu vấn đề rõ hơn.

Với Nhi, việc học không phải là cuộc hơn thua về điểm số. Đó là quá trình mỗi người vượt qua giới hạn của chính mình và trở nên tốt hơn từng ngày. “Tôi không muốn biến việc học thành sự cạnh tranh cá nhân. Tôi nghĩ chia sẻ kiến thức và cùng nhau tiến bộ mới là điều quan trọng. Khi mình hiểu một vấn đề và có thể giúp người khác hiểu hơn thì đó cũng là cách mình học lại một lần nữa”, Nhi tâm sự.

Cùng với đó, Nhi cũng dành thời gian hỗ trợ các sinh viên khóa dưới. Từ kinh nghiệm của bản thân, Nhi chia sẻ cách học, cách cân bằng thời gian, cách tham gia hoạt động ngoại khóa và định hướng trong môi trường đại học. Những cuộc trò chuyện này không quá trang trọng, đôi khi chỉ là vài lời khuyên sau giờ học, nhưng giúp các bạn khóa dưới tự tin hơn.

Ngoài học tập, Nhi còn tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Nữ sinh là thành viên nòng cốt của Ban Vũ đạo, Câu lạc bộ Âm nhạc Học viện Ngoại giao. Công việc của Nhi là tham gia xây dựng, chỉnh sửa bài diễn, hướng dẫn động tác cho các thành viên.

“Tôi không nghĩ vai trò của đảng viên phải thể hiện bằng những điều quá lớn. Với tôi, đó là sống có trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ người xung quanh, tích cực trong tập thể và hoàn thành tốt phần việc của mình. Những điều nhỏ nhưng làm đều đặn mới tạo nên giá trị bền vững”, đảng viên trẻ Đàm Ngọc Nhi chia sẻ.

Trong thời gian tới, cô xác định tiếp tục rèn luyện bản thân, giữ sự gương mẫu trong học tập và lối sống. Cô muốn sống khiêm nhường nhưng vững vàng, luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên, cô cũng đặt trọng tâm vào việc học tập tốt, nâng cao năng lực chuyên môn và tích cực tham gia hoạt động xã hội. “Tôi mong được cống hiến một cách bền bỉ, từ những việc nhỏ nhưng có ý nghĩa”, đảng viên trẻ Đàm Ngọc Nhi nói.

Cũng được kết nạp vào Đảng khi đang trên ghế nhà trường, Phùng Tiến Lâm sinh năm 2007, quê ở tỉnh Phú Thọ, sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, nhớ rõ ngày 25/5/2025 là ngày kết nạp Đảng, đó là thời điểm Lâm đang học lớp 12.

Lâm cho biết trước khi chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân có không ít suy nghĩ và băn khoăn. Khi đó, Lâm vẫn là học sinh, kinh nghiệm sống chưa nhiều, kỹ năng xử lý tình huống còn hạn chế. Nam sinh từng lo lắng không biết mình đã đủ trưởng thành để đảm nhận vai trò của một đảng viên hay chưa.

“Tôi còn trẻ nên cũng có rất nhiều băn khoăn. Tôi tự hỏi mình đã đủ chín chắn chưa, đủ bản lĩnh chưa, đã xứng đáng chưa…., nhưng chính những suy nghĩ ấy lại trở thành động lực để tôi cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn”, Lâm chia sẻ.

Động lực lớn nhất giúp Lâm quyết tâm phấn đấu vào Đảng đến từ gia đình, đặc biệt là bố. Bố Lâm là một đảng viên, luôn gương mẫu trong công việc và cuộc sống. Lâm nhìn thấy ở bố sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và cách sống chuẩn mực.

Bố cũng là người thường xuyên động viên Lâm cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức và phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ những lời nhắc nhở trong gia đình, Lâm dần nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và trách nhiệm của việc trở thành đảng viên.

“Khi nhìn vào bố, tôi hiểu rằng đảng viên trước hết phải là người gương mẫu, phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết và không phải chỉ trong lời nói, mà trong công việc, trong sinh hoạt, trong cách đối xử với mọi người. Điều đó tác động rất lớn đến suy nghĩ của tôi”, Lâm nói.

Sau khi được kết nạp vào Đảng, Lâm thấy mình thay đổi rõ hơn trong nhận thức. Nam sinh hiểu rằng một đảng viên cần luôn gương mẫu trong học tập, rèn luyện đạo đức và ngay trong lối sống hằng ngày. Người đảng viên cũng phải tiên phong trong các hoạt động, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và trung thành với lý tưởng của Đảng. Những yêu cầu ấy khiến Lâm tự đặt ra cho bản thân chuẩn mực cao hơn.

“Kể từ khi vào Đảng, tôi thấy mình chín chắn hơn trong suy nghĩ, có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và tập thể. Trong học tập, tôi cố gắng nỗ lực để đạt kết quả tốt hơn. Trong các nhiệm vụ được giao, tôi luôn chủ động, nghiêm túc và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao”, đảng viên trẻ Phùng Tiến Lâm bộc bạch.

Trong cuộc sống sinh viên, Lâm thường xuyên cùng các bạn trao đổi kiến thức, giúp những bạn còn gặp khó khăn trong học tập. Sau khi trở thành đảng viên, trách nhiệm ấy càng rõ hơn. Lâm ý thức mình phải nêu gương bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Khi chuyển sinh hoạt Đảng và nơi học tập về Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Lâm nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của các đảng viên trong chi bộ.

Sự giúp đỡ ấy giúp nam sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của mình. Tại trường, Lâm được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ kèm cặp, hỗ trợ những bạn còn yếu về kiến thức. Nam sinh cố gắng giải thích bài học theo cách dễ hiểu, đồng thời động viên các bạn không nản chí.

“Tôi hiểu cảm giác khi học một nội dung khó mà chưa theo kịp. Vì vậy, khi hỗ trợ các bạn, tôi cố gắng kiên nhẫn. Không chỉ là giảng lại bài, mà còn động viên để các bạn có thêm niềm tin vào bản thân. Tôi nghĩ một đảng viên trẻ phải bắt đầu từ những việc nhỏ và gần gũi trong cuộc sống”, Lâm chia sẻ.

Nói về định hướng tương lai, Lâm cho biết bản thân xác định phải tiếp tục rèn luyện để trở thành một công dân tốt, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức.

Sau khi hoàn thành chương trình học và nhận bằng cao đẳng nghề, Lâm dự định đi theo một trong hai hướng. Một là trở về quê hương để xin việc, Lâm muốn vừa làm việc, vừa tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời đóng góp sức mình cho sự phát triển của địa phương; hướng thứ hai là tham gia nghĩa vụ quân sự, với Lâm, đây không chỉ là trách nhiệm của công dân, mà còn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và kỷ luật. “Nếu có điều kiện thuận lợi, tôi mong sẽ được ở lại phục vụ lâu dài trong quân ngũ, góp phần bảo vệ Tổ quốc”, Lâm nói.

Nội dung: Xuân Hải, Nguyễn Hải, Bạch Huy Thanh

28/04/2026 - 10:25