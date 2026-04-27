Đảng viên trẻ tiên phong, gương mẫu (kỳ 1): Những tấm gương sáng

Trần Nguyễn Thu Trà và Trần Nguyễn Thu Trang (22 tuổi, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) là hai chị em sinh đôi, hai đảng viên trẻ mới được kết nạp vào Đảng ở tuổi 24.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đảng viên trẻ Thu Trà cho biết: “Được cùng nhau đứng vào đội ngũ của Đảng cùng một ngày, chúng tôi cảm thấy rất xúc động, tự hào và biết ơn. Cùng là chị em sinh đôi, cùng lớn lên bên nhau, cùng đồng hành trong học tập, công tác và cùng được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một dấu mốc vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là niềm vui của riêng hai chị em mà còn là niềm hạnh phúc, tự hào của gia đình.

Chúng tôi cũng nhận thức rõ đây là vinh dự lớn lao đi kèm với trách nhiệm lớn hơn, để tiếp tục rèn luyện, cống hiến và sống xứng đáng với niềm tin của tổ chức”, Thu Trà chia sẻ.

Theo Thu Trà, việc sinh hoạt trong phong trào đoàn của phường Hoàn Kiếm hiện nay và quận Hoàn Kiếm cũ lâu năm đã bồi đắp cho bản thân Trà rất nhiều nhận thức, lý tưởng và động lực để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hai chị em Thu Trà và Thu Trang đã gắn bó với tổ chức Đoàn từ khi còn rất nhỏ cho đến khi trưởng thành và trong suốt chặng đường ấy, Đoàn Thanh niên luôn là môi trường gần gũi, là nơi dìu dắt, rèn luyện và đồng hành cùng các đảng viên trẻ hiện nay.

“Thông qua các hoạt động đoàn, chúng tôi được giáo dục về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương. Mỗi chương trình, mỗi phong trào đều giúp chúng tôi hiểu rằng sống có lý tưởng là biết cống hiến, biết sẻ chia và đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Chính từ sự dìu dắt của tổ chức Đoàn, từ những tấm gương của các anh chị cán bộ đoàn và các đảng viên đi trước, chúng tôi càng xác định rõ mục tiêu phấn đấu, không ngừng hoàn thiện bản thân để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp tục đóng góp sức trẻ cho địa phương và xã hội”, Thu Trà nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với đảng viên trẻ Thu Trà là những chương trình thiện nguyện, hỗ trợ các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động vì môi trường tại địa phương. Thu Trà cho biết mỗi lần trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân, Trà và mọi thành viên trong đoàn đều cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sẻ chia.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, Thu Trà và Thu Trang cùng những đoàn viên khác là những người tiên phong tham gia hỗ trợ trực chốt, nhập dữ liệu dân cư, tuyên truyền phòng chống dịch, phát nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn và hỗ trợ tiêm vaccine khi địa phương cần.

“Đó là khoảng thời gian rất vất vả nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi được chứng kiến tinh thần đoàn kết, sự hy sinh thầm lặng của nhiều lực lượng nơi tuyến đầu. Điều đó giúp chúng tôi hiểu rằng trách nhiệm với cộng đồng không nằm ở lời nói mà ở hành động cụ thể, nhất là trong lúc khó khăn. Từ đó, chúng tôi càng ý thức rõ hơn vai trò của người trẻ trong việc chung tay vì xã hội”, Thu Trà nhớ lại.

Với đảng viên trẻ Thu Trang, việc được kết nạp Đảng là niềm vui rất lớn và là dấu mốc đặc biệt với bản thân Trang. Trang cho biết từ nhỏ đến lớn, hai chị em luôn đồng hành trong học tập, cuộc sống và cả những hoạt động tập thể, nên việc hai chị em cùng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khiến bản thân Trang và cả nhà đều xúc động, tự hào.

“Đi cùng niềm vui đó cũng là trách nhiệm nhiều hơn, tôi hiểu rằng đây không chỉ là vinh dự mà còn là sự tin tưởng của tổ chức dành cho những người trẻ như chúng tôi.

Việc được kết nạp Đảng là kết quả của cả một quá trình cố gắng, nhưng đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho hành trình mới của hai chị em. Chúng tôi coi đây là động lực để tiếp tục sống trách nhiệm hơn, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Chúng tôi luôn xem nhau là người bạn đồng hành, cùng nhắc nhở nhau cố gắng, cùng tiến bộ, đây sẽ là kỷ niệm đẹp và là động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện trong thời gian tới”, Thu Trang nói.

Trở thành đảng viên trẻ mới chỉ là bước khởi đầu, hai chị em Thu Trà và Thu Trang cho hay sẽ cố gắng luôn gương mẫu, xung phong đi đầu trong các hoạt động của đoàn, của Đảng để đóng góp sức trẻ của mình xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp hơn trong kỷ nguyên mới.

Với 14 năm gắn bó với hoạt động tình nguyện, Ngô Trọng Đức sinh năm 1995, trú tại phường Hoàn Kiếm, Bí thư Đoàn Thanh niên tổ dân phố Hàng Bồ 4, phường Hoàn Kiếm được các lãnh đạo địa phương đánh giá là tấm gương sáng của thanh niên về tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Là một đoàn viên và được gắn bó với các hoạt động đoàn của quận Hoàn Kiếm cũ và phường Hoàn Kiếm hiện tại, đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức cho biết các hoạt động từ phong trào Đoàn luôn chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn, góp phần xây dựng xã hội, là cầu nối, tập hợp thanh niên, lan tỏa đường lối, chính sách của Đảng đến thế hệ trẻ, là lực lượng xung kích, sẵn sàng dấn thân, đi đầu trong các nhiệm vụ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

“Với những ý nghĩa đó, cùng với sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi đã cố gắng phấn đấu và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng tháng 12/2023”, đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức nói.

Với đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức, mỗi hoạt động đều là có những trải nghiệm, ý nghĩa riêng nhưng đều để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và bài học.

Kể về hoạt động đáng nhớ nhất, Ngô Trọng Đức nói việc đăng ký tham gia và trở thành tình nguyện viên của chương trình Youthday 2014 là một kỷ niệm mà đảng viên trẻ này không bao giờ quên. Tại chương trình này, Đức đã được tham gia lớp tập huấn cho tình nguyện viên, được tiếp cận nhiều kiến thức liên quan đến máu và nhận thức được sự cần thiết của việc hiến máu.

“Đến nay tôi đã hiến máu hơn 20 lần. Hiến máu là mình cho đi, cho đi để cứu người, hàng năm tôi vẫn duy trì hiến máu 2-4 lần”, đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức nói.

Nhớ lại thời điểm dịch Covid-19 đã gây đến những khó khăn cho toàn xã hội, đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức cho biết thời điểm đó, đối mặt với thử thách rất lớn do dịch Covid-19 gây ra, với tinh thần xung kích, sẵn sàng, Đức đã cùng các bạn đoàn viên tại phường Hàng Bồ cũ thường trực giúp đỡ người dân đặc biệt là người cao tuổi tại các điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 của quận Hoàn Kiếm cũ, các điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường.

Cùng với đó, Đức cho biết bản thân mình và các đoàn viên khác đã tiếp nhận quà hỗ trợ từ các đơn vị, câu lạc bộ thiện nguyện các nhu yếu phẩm và chuyển tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch. “Những kỷ niệm, những hoạt động đó đều khiến bản thân tôi hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn, để sau đó tôi được kết nạp vào Đảng”, đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức nói.

Việc kết nạp Đảng là bước ngoặt lớn, đánh dấu sự trưởng thành của bản thân đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức về tư tưởng, trách nhiệm và niềm tự hào khi được cống hiến cho tập thể.

“Đối với bản thân tôi, được kết nạp vào Đảng là cơ hội để rèn luyện, nâng cao uy tín, phát triển sự nghiệp, được cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho nhân dân, cho đất nước trong kỷ nguyên mới, nâng cao vai trò tiên phong trong các công việc bao gồm cả công tác Đảng.

Hiện tôi là trưởng bộ phận khử trùng phía Bắc của Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam. Mục tiêu của tôi là tiếp tục học tập, hoàn thiện bản thân để đảm bảo công việc ổn định và phát triển. Tiếp tục tiên phong tham gia các phong trào thanh niên do đoàn phường phát động, tham gia các hoạt động do chi bộ, tổ dân phố triển khai đóng góp xây dựng nơi mình sinh sống giàu đẹp, văn minh”, đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức chia sẻ.

Ông Đặng Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm, cho biết hai đảng viên trẻ Trần Nguyễn Thu Trà và Trần Nguyễn Thu Trang trong thời gian qua đã luôn phát huy vai trò gương mẫu, có lập trường tư tưởng vững vàng, tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đoàn viên và nhân dân địa phương tín nhiệm.

Cả 2 chị em đều là những đoàn viên có tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, là tấm gương cho các đoàn viên khác.

Với đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức, ông Tú đánh giá đây là một đoàn viên, đảng viên trẻ rất tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đã có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện tại địa phương, đã vinh dự được tuyên dương là cá nhân tiêu biểu đã có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn 2022-2025.

“Đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức là tấm gương sáng cho các đoàn viên khác noi theo, trước đây Đức là một đoàn viên xuất sắc, luôn xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động và được lãnh đạo phường đánh giá rất cao”, ông Đặng Thanh Tú nói.

Nội dung: Nguyễn Hải, Bạch Huy Thanh, Xuân Hải

Thiết kế: Hoàng Tùng

27/04/2026 - 19:24