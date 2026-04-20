Đang tìm kiếm nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo
(Dân trí) - Lực lượng công an, quân sự, y tế và người dân xã Đạo Trù (Phú Thọ) đang tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, phường Định Công, Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) mất tích khi leo núi Tam Đảo.
Tối 20/4, UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) phát đi thông báo tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh, SN 2007, trú phường Định Công, Hà Nội (sinh viên Trường Đại học Đại Nam) đang mất tích trên núi Tam Đảo.
Theo chính quyền địa phương, Tuấn Anh cùng nhóm bạn leo núi Tam Đảo từ sáng 19/4, xuất phát từ chân núi dốc Rít, núi Tam Đảo. Quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp nên nam sinh viên bị lạc và mất liên lạc với nhóm bạn và gia đình.
Tuấn Anh được xác định mất liên lạc vào khoảng 18h ngày 19/4 tại khu vực núi Tam Đảo, thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.
Xã Đạo Trù đang huy động các lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm tích cực tại khu vực nghi vấn. Thiết bị bay flycam đã được chính quyền địa phương triển khai để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.
“Mặc dù trời tối, đường đi khó khăn, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương bám rừng tìm kiếm tại khu vực núi Tam Đảo, quyết tâm sớm tìm thấy công dân mất tích”, đại diện xã này thông tin.
Người dân phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến sinh viên Nguyễn Tuấn Anh có thể liên hệ ngay với UBND xã Đạo Trù hoặc cơ quan công an gần nhất. Số điện thoại của ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù (0982304999), Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù (0984591888).
Tam Đảo cách trung tâm Hà Nội khoảng 80km là điểm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng của miền Bắc với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan đẹp, sương mù bao phủ và đặc trưng thời tiết “bốn mùa trong một ngày”. Những yếu tố này đã thu hút lượng khách trong nước và quốc tế rất lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.
Tuyến đường duy nhất dẫn lên khu du lịch Tam Đảo là quốc lộ 2B. Đây là tuyến đường đèo núi có độ dốc lớn, nhiều khúc cua tay áo, tầm nhìn hạn chế, mặt đường thường xuyên ẩm ướt, trơn trượt do sương mù dày nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn.