Đang tìm kiếm nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo

Tối 20/4, UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) phát đi thông báo tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh, SN 2007, trú phường Định Công, Hà Nội (sinh viên Trường Đại học Đại Nam) đang mất tích trên núi Tam Đảo.

Theo chính quyền địa phương, Tuấn Anh cùng nhóm bạn leo núi Tam Đảo từ sáng 19/4, xuất phát từ chân núi dốc Rít, núi Tam Đảo. Quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp nên nam sinh viên bị lạc và mất liên lạc với nhóm bạn và gia đình.

Tuấn Anh được xác định mất liên lạc vào khoảng 18h ngày 19/4 tại khu vực núi Tam Đảo, thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Xã Đạo Trù đang huy động các lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm tích cực tại khu vực nghi vấn. Thiết bị bay flycam đã được chính quyền địa phương triển khai để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

“Mặc dù trời tối, đường đi khó khăn, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương bám rừng tìm kiếm tại khu vực núi Tam Đảo, quyết tâm sớm tìm thấy công dân mất tích”, đại diện xã này thông tin.

Người dân phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến sinh viên Nguyễn Tuấn Anh có thể liên hệ ngay với UBND xã Đạo Trù hoặc cơ quan công an gần nhất. Số điện thoại của ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù (0982304999), Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù (0984591888).