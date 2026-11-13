Sáng 13/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và Vườn quốc gia Pù Mát tìm cách đưa đàn voi rừng 4 con trở lại môi trường sống tự nhiên.

Theo ông Hùng, vào 22h ngày 12/11, người dân phát hiện đàn voi xuất hiện tại khu vực bản Yên, xã Môn Sơn, thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.

Đàn voi xuất hiện trong đêm ở bản Yên, xã Môn Sơn, Nghệ An (Ảnh: P. Mạnh).

Trong quá trình di chuyển, đàn voi đã phá một số lán trại, cây chuối và cây keo của người dân địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Môn Sơn đã huy động các lực lượng đến khu vực đàn voi xuất hiện để theo dõi, triển khai biện pháp xua đuổi, hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn cho người dân.

"Ngay trong đêm, chính quyền xã đã huy động các lực lượng vào khu vực đàn voi xuất hiện, đốt lửa và tìm cách xua đuổi. Tuy nhiên, đến sáng 13/11, cả 4 con voi vẫn quanh quẩn tại khu rừng keo ở bản Yên, chưa chịu trở lại rừng sâu", ông Hùng thông tin.

Trong đêm 12/11, lực lượng chức năng xã Môn Sơn đốt lửa để xua đuổi đàn voi (P. Mạnh).

Theo lãnh đạo UBND xã Môn Sơn, do đàn voi tiếp tục xuất hiện gần khu vực sản xuất của người dân, chính quyền đã bố trí lực lượng túc trực, theo dõi chặt chẽ hướng di chuyển của chúng.

Địa phương cũng phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát và các đơn vị liên quan triển khai phương án đưa đàn voi trở lại rừng, đồng thời chủ động ngăn ngừa nguy cơ xảy ra xung đột giữa voi rừng và người dân.

Đến sáng 13/11, các lực lượng vẫn đang túc trực tại khu vực bản Yên. Đàn voi chưa có dấu hiệu di chuyển sâu vào rừng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 11, một đàn voi rừng gồm 6 con xuất hiện tại khu vực bản Vều 2, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đàn voi đã đi vào các khu vực trồng chè, cao su, phá hỏng lán trại của công nhân và gây thiệt hại một số cây trồng. Chính quyền địa phương phải phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn.

Sau nhiều ngày xuất hiện và di chuyển quanh khu vực sản xuất của người dân, đàn voi này đã quay trở lại rừng sâu.