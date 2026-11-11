Những ngày qua, hình ảnh và thông tin tiểu sử tóm tắt của ông Nguyễn Văn Bậm Trợn (SN 1983), người ứng cử trưởng ấp Phương Hòa, xã Long Hưng, TP Cần Thơ, được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Hơn 15 năm gắn bó với công việc ở ấp

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý là cái tên và chữ lót khá đặc biệt của ông. Không ít người thấy cái tên khá thú vị và gây tò mò; cũng có người hoài nghi liệu thông tin này có phải do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hay không.

Hình ảnh, tiểu sử cùng cái tên của ông Nguyễn Văn Bậm Trợn xuất hiện trong danh sách người ứng cử trưởng ấp khiến nhiều người thích thú (Ảnh: Xã Long Hưng).

Chiều 11/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Bậm Trợn xác nhận mình có tên như vậy và cho biết cái tên đặc biệt này gắn với ông từ khi mới chào đời.

Ông Trợn kể sau khi học hết lớp 12, ông tham gia nghĩa vụ quân sự. Hoàn thành nghĩa vụ, ông trở về địa phương và bắt đầu tham gia công tác ở cơ sở.

Trong quá trình công tác, ông lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ như Ấp đội trưởng ấp Phương Hòa 3, Phó ban Nhân dân kiêm công an viên của ấp, sau đó là Trưởng ban Nhân dân ấp.

Tháng 7 vừa qua, sau khi ấp Phương Hòa 3 sáp nhập với ấp Phương Hòa 2 thành ấp Phương Hòa, ông được giao giữ chức Trưởng ấp lâm thời.

Theo ông Trợn, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể. Thời gian đầu, ông không tránh khỏi bỡ ngỡ do chưa nắm hết tình hình dân cư và địa bàn. Tuy nhiên, nhờ thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với người dân, công việc dần đi vào nền nếp.

Ngoài công việc ở cơ sở, ông Trợn tham gia làm vườn để kiếm thêm thu nhập (Ảnh: Công Tuấn).

Ngoài thời gian dành cho công tác ở ấp, ông Trợn còn tranh thủ làm kinh tế gia đình. Trước đây, ông trồng mía, sau đó chuyển sang trồng khoảng 10 công chuối xiêm.

Tuy nhiên, giá chuối hiện nay không ổn định do có nhiều người cùng trồng. Mặt khác, chuối phải thu hoạch khoảng 3 lần mỗi tháng, trong khi công việc ở ấp ngày càng nhiều khiến ông không có thời gian chăm sóc.

Khoảng một tháng nay, ông chuyển sang trồng cây keo lai. Đây là loại cây lâu năm, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc như các loại cây ngắn ngày, đồng thời có triển vọng mang lại thu nhập cho gia đình.

Ông Nguyễn Văn Bậm Trợn được người dân ở ấp và lãnh đạo xã Long Hưng đánh giá là cán bộ cơ sở gần dân, sát dân, biết lắng nghe và chia sẻ với bà con (Ảnh: Công Tuấn).

Vợ chồng ông có 2 con gái, cháu lớn 17 tuổi, cháu nhỏ 12 tuổi. Vào những ngày cuối tuần, ông còn tranh thủ làm thêm công việc thu cước mạng viễn thông để có thêm thu nhập.

Ông Trợn cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, ông cũng chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức, nhất là những kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc ở địa phương.

Tên nghe có vẻ dữ, tính tình lại hiền lành

Chia sẻ về cái tên khiến nhiều người tò mò, ông Trợn cho biết theo lời kể của người lớn trong gia đình, lúc mới sinh, ông khá khó nuôi, đôi mắt thường hay trợn trợn, nên cha mẹ đặt tên "Bậm Trợn" với mong muốn con dễ nuôi, khỏe mạnh.

Cái tên ấy theo ông suốt những năm tháng đến trường, khi tham gia nghĩa vụ quân sự và cả quá trình công tác tại địa phương.

“Lúc đi học và đi nghĩa vụ, mỗi khi nghe ai đó gọi tên mình, bạn bè thường cười ồ lên. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại rất vui vì đó là cái tên do cha mẹ đặt cho mình”, ông Trợn chia sẻ.

Không chỉ gây chú ý bởi cái tên, ông Trợn còn được người dân địa phương nhận xét là người có tính tình hiền lành, cán bộ nhiệt tình, gần gũi và có trách nhiệm với công việc.

Ông Phạm Văn Liêm (SN 1952, ngụ ấp Phương Hòa), cựu chiến binh xã Long Hưng, cho biết dù gia đình ông Trợn thuộc diện khó khăn, chủ yếu làm rẫy, nhưng ông luôn tích cực tham gia công việc chung của địa phương.

Theo ông Liêm, mỗi khi người dân có vấn đề cần giải đáp hoặc nhờ hỗ trợ, ông Trợn thường có mặt kịp thời, tận tình hướng dẫn (Ảnh: Công Tuấn).

Theo ông Liêm, mỗi khi người dân có vấn đề cần giải đáp hoặc nhờ hỗ trợ, ông Trợn thường có mặt kịp thời, tận tình hướng dẫn.

“Bà con có vấn đề gì không biết, không hiểu thì cậu ấy luôn tận tình giúp đỡ. Dù có cái tên nghe dữ như vậy nhưng cậu ấy khá hiền, sống tình cảm nên được người dân trong ấp cảm mến, xem như người nhà”, ông Liêm bày tỏ.

Cùng nhận xét, ông Đỗ Hoàng Sáu (SN 1963, ngụ ấp Phương Hòa) đánh giá ông Trợn là cán bộ nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ người dân nên nhận được sự yêu mến, tin tưởng của bà con.

“Ngày 15/11 này, tôi và người dân trong ấp sẽ đi bầu trưởng ấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ nhận được sự tín nhiệm cao của bà con”, ông Sáu kỳ vọng.

Nhận xét về quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, ông Nguyễn Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Long Hưng, cho biết lãnh đạo địa phương ghi nhận ông Trợn là cán bộ có nhiều năm gắn bó với công tác cơ sở, trưởng thành từ các vị trí công tác tại ấp.

Từ năm 2010 đến nay, ông Trợn đã trải qua nhiều nhiệm vụ ở địa bàn dân cư và hiện giữ chức Trưởng ấp lâm thời ấp Phương Hòa.

Ông Nguyễn Văn Bậm Trợn cùng mẹ ruột và vợ, con của mình (Ảnh: Công Tuấn).

Với hơn 15 năm tham gia công tác tại địa phương, ông Bậm Trợn hiểu rõ tình hình địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề người dân quan tâm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông đã phối hợp với chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tham gia giải quyết những công việc phát sinh tại cơ sở.

“Ông ấy luôn gần dân, sát dân, biết lắng nghe và chia sẻ với bà con; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng nhân dân, lấy sự hài lòng và lợi ích chính đáng của người dân làm mục tiêu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”, ông Chiến nhận xét.