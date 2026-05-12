Đàn chim xuất hiện ở đầm La Băng không phải loài trong Sách Đỏ

Chiều 12/5, Hạt Kiểm lâm khu vực IX (Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi) thông tin, đàn chim tại đầm La Băng (xã Đình Cương, Quảng Ngãi) là cò nhạn, không phải sếu cổ đen quý hiếm.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực IX, ngày 8/5, đơn vị nhận được tin báo của người dân về một đàn chim di cư xuất hiện ở đầm La Băng. Khi lực lượng kiểm lâm có mặt tại hiện trường để xác minh, đàn chim đã rời khỏi đầm nước.

Đàn cò nhạn kiếm ăn tại đầm La Băng (Ảnh: Hạt Kiểm lâm khu vực IX).

Qua làm việc với người dân địa phương, lực lượng chức năng được cung cấp một số hình ảnh chụp bằng điện thoại từ xa cùng thông tin mô tả sơ bộ. Từ các dữ liệu ban đầu này, kiểm lâm nhận định đàn chim này có thể là sếu cổ đen - loài nằm trong Sách Đỏ.

Ngày 12/5, đàn chim xuất hiện tại đầm La Băng nên Hạt Kiểm lâm khu vực IX đã theo dõi, dùng flycam (thiết bị bay không người lái) để ghi hình một cách rõ nét. Từ hình ảnh thu được, lực lượng kiểm lâm đối chiếu với tài liệu chuyên ngành, tham khảo ý kiến chuyên gia và xác định đàn chim này là cò nhạn (thuộc nhóm động vật thông thường), không phải sếu cổ đen như nhận định trước đó.