Đã xác định được tên đàn chim lạ xuất hiện ở Gia Lai

Ngày 10/5, ông Trương Xuân Đưa, Trưởng trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai), xác nhận nhiều cá thể chim lạ xuất hiện tại khu sinh thái Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông là cò nhạn (còn gọi là cò ốc), loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Một số cá thể chim lạ ở khu sinh thái Cồn Chim được xác định là cò nhạn quý hiếm (Ảnh: Đức Duy).

Theo ông Đưa, qua quan sát, đàn cò có các đặc điểm về chân, mỏ, cổ và dáng đứng đặc trưng của cò nhạn. Đây là loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ, mới đây được phát hiện tại Quảng Trị. Khu vực Cồn Chim ghi nhận khoảng 150 cá thể. Ban ngày, phần lớn đàn cò bay đi kiếm ăn, một số ít ở lại Cồn Chim và chiều tối chúng quay về trú ngụ.

Cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, vận động người dân không săn bắt, bẫy bắn hay xua đuổi đàn chim, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ loài quý hiếm này.

Anh Trần Đức Duy, trú tại xóm Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông, người nhiều năm theo dõi đàn chim cho biết năm ngoái khu vực này từng xuất hiện gần 300 cá thể. Ban đầu anh nghĩ là đàn sếu, nhưng sau quá trình quan sát nhận thấy chúng có nhiều đặc điểm của cò nhạn.

“Sau bão Kalmaegi (bão số 13) cuối năm 2025, số lượng đàn cò giảm còn khoảng một nửa. Trước đây loài này thường sống tách biệt, nhưng nay đã sống chung với cò trắng và còng cọc”, anh Duy nói.

Những cánh rừng ngập mặn bao quanh xóm Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã thông tin, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều cá thể chim lạ xuất hiện tại khu sinh thái Cồn Chim và nghi là cò nhạn quý hiếm. Theo đơn vị này, qua quan sát từ xa, các đặc điểm như chân, mỏ, cổ và dáng đứng của đàn chim khá giống cò nhạn, loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480ha, nằm giữa đầm Thị Nại với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Đây là nơi cư trú của nhiều loài chim bản địa và chim di cư, là điểm du lịch sinh thái cộng đồng thu hút du khách những năm gần đây.