Xuất hiện nhiều cá thể chim lạ tại khu sinh thái Cồn Chim

Ngày 6/5, ông Trương Xuân Đưa, Trưởng trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai), cho biết đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều cá thể chim lạ tại khu sinh thái Cồn Chim, nghi là cò nhạn quý hiếm.

Theo ông Đưa, qua quan sát từ xa, các đặc điểm như chân, mỏ, cổ và dáng đứng của loài chim này khá giống cò nhạn (còn gọi là cò ốc), loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ vừa được ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, ông Đưa cho rằng để xác định chính xác cần tiếp cận quan sát ở cự ly gần.

Hai cá thể nghi cò nhạn quý hiếm xuất hiện tại khu sinh thái Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

“Khoảng hai năm trước chỉ xuất hiện rải rác vài cá thể, nhưng từ đầu năm nay số lượng đã tăng lên vài chục con”, ông Đưa nói.

Anh Trần Đức Duy (trú xóm Cồn Chim), người yêu thiên nhiên và đam mê động vật hoang dã, nhận định đây là cò nhạn quý hiếm trong Sách đỏ, từng được ghi nhận tại Quảng Trị.

Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480ha, nằm giữa vùng đầm phá thuộc đầm Thị Nại, bao quanh bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế, đồng thời là điểm cư trú của các loài chim bản địa và chim di trú theo mùa.

Một số cá thể nghi là cò nhạn quý hiếm được người dân sống tại Cồn Chim chụp lại trước đó (Ảnh: Đức Duy).

Không chỉ đóng vai trò “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm tác động của gió và sóng, Cồn Chim những năm gần đây còn trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.

Nhiều hộ dân nơi đây phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách trải nghiệm đời sống sông nước, khám phá hệ sinh thái đa dạng, đặc biệt là cảnh đàn chim bay rợp trời vào mỗi sáng sớm và chiều muộn.