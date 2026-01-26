Đại hội XIV của Đảng củng cố nền tảng ổn định và mở rộng không gian phát triển

Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng tại nút giao Điện Biên Phủ-Độc Lập-Chu Văn An, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Reena Mahwar của Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhằm làm rõ ý nghĩa về kết quả của Đại hội đối với ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và triển vọng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo đánh giá của Giáo sư Mahwar, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc lịch sử quan trọng, không chỉ đối với tiến trình phát triển của Việt Nam mà còn tạo được sự quan tâm và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế.

Đại hội đã xác lập rõ tầm nhìn mang tính chiến lược quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045. Đây là những mục tiêu được xác định rõ ràng, nhất quán và có lộ trình cụ thể.

Chuyên gia Mahwar đánh giá điểm nổi bật của Đại hội lần này là cách tiếp cận “toàn quốc” và “toàn chính phủ” trong xây dựng các văn kiện, trong đó có báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội tổng kết 40 năm Đổi mới, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng.

Quá trình được tiến hành một cách minh bạch, với các cuộc thảo luận sâu rộng, thu hút sự tham gia và đóng góp ý kiến của đông đảo tầng lớp nhân dân, qua đó thể hiện tầm nhìn chính sách dài hạn và mang tính dẫn dắt.

Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á Mahwar cho rằng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã củng cố vững chắc nền tảng ổn định chính trị - yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Việc Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước cho thấy định hướng phát triển cân bằng, trong đó khu vực nhà nước và tư nhân phát triển song hành, cùng hướng tới mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Từ góc nhìn quốc tế, chuyên gia Ấn Độ cho rằng trong khoảng 18 tháng qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện rõ sự nhất quán trong tư duy lãnh đạo và điều hành, qua đó tạo dựng niềm tin mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi nhiều nền kinh tế phát triển đang gặp khó khăn do chi phí sản xuất tăng cao và bất ổn kéo dài, Việt Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn nhờ sự đồng bộ chặt chẽ giữa hoạch định chính sách và triển khai thực thi.

Chính sự nhất quán này đã giúp Việt Nam nổi lên như một điểm đến quan trọng, thu hút làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu. Bên cạnh đó, việc tăng chi tiêu ngân sách cho đầu tư hạ tầng trong năm qua, tập trung vào hệ thống kết nối Bắc-Nam, cảng biển và sân bay, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong xây dựng hạ tầng hiện đại và thể chế vững chắc.

Song song với phát triển hạ tầng, Việt Nam tiếp tục coi trọng phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội, với các chính sách miễn học phí từ mầm non đến trung học phổ thông và chăm lo cho các nhóm yếu thế.

Liên quan đến hợp tác quốc tế, Giáo sư Mahwar nhấn mạnh kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tạo nền tảng chính trị và thể chế quan trọng để Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác then chốt trên thế giới, trong đó có Ấn Độ.

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ từ đối tác toàn diện trở lên với 42 quốc gia, là đối tác của BRICS và tích cực tham gia nhiều cơ chế khu vực và toàn cầu như ASEAN, Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Việc tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp tác này đã giúp Việt Nam trở thành một trung tâm xuất khẩu và một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo chuyên gia Mahwar, hợp tác Việt Nam-Ấn Độ đang có nhiều điểm hội tụ, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế số, bán dẫn, dược phẩm, dệt may, công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam cũng được đánh giá cao nhờ sự ổn định chính trị, tính dự báo trong chính sách và cam kết mạnh mẽ của chính phủ đối với phát triển bền vững, qua đó tiếp tục thu hút đầu tư, du lịch và các dự án hợp tác dài hạn.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, Giáo sư Mahwar cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Việt Nam kiên định con đường phát triển dựa trên nội lực, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Sự kết hợp hài hòa giữa ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam vững vàng tiến bước trong giai đoạn phát triển mới.