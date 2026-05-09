Cận cảnh loạt biệt thự cổ Đà Lạt bị tác động, sửa chữa

Những ngày qua, đơn vị thuê cụm biệt thự cổ số 1, 3, 5, 7 đường Cô Giang (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) là Công ty TNHH Didama thực hiện hàng loạt phương án nâng cấp, sửa chữa công trình.

Theo lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, các biệt thự cổ trên đường Cô Giang đang xuống cấp, nếu không sửa chữa có thể dẫn đến nguy cơ ngã đổ. Tuy nhiên, việc sửa chữa cần phải đảm bảo các hồ sơ về pháp lý. Ngày 21/4 vừa qua, do đơn vị thuê biệt thự chưa hoàn tất hồ sơ, giấy phép sửa chữa nên UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt đã lập biên bản vụ việc, tạm đình chỉ thi công.

Ghi nhận tại hiện trường, các căn biệt thự cổ đều đã bị tháo dỡ phần mái ngói. Các hạng mục công trình bằng gỗ bên trong biệt thự cũng đã được tháo bỏ gần hết.

Ở biệt thự số 4, đơn vị thi công tháo bỏ toàn bộ phần mái ngói phía trên, thực hiện việc tác động vào hạng mục tường gạch và tường đá. Ở phía trên, đơn vị thi công dựng khung sắt, lợp nylon để ngăn mưa thấm dột vào công trình.

Cửa, hệ thống xà bằng gỗ của căn biệt thự đã được tháo dỡ, để ngổn ngang trong khuôn viên sân vườn của biệt thự số 4.

Dù cơ quan chức năng phường Lâm Viên - Đà Lạt yêu cầu đơn vị thuê biệt thự tạm ngưng thi công, nhưng sáng 9/5, một số hạng mục vẫn tiếp tục được xây dựng.

Bề ngoài căn biệt thự số 7 đã "thay da" gần như hoàn toàn.

Ở mặt sau biệt thự số 7, đơn vị thi công đã thực hiện xây dựng, bịt một số ô cửa.

Cụm biệt thự trên đường Cô Giang có kiến trúc Pháp được xây dựng trước năm 1975. Tất cả đều thuộc nhóm có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa và thuộc quyền sở hữu nhà nước.

Trước 2010, các biệt thự này do một đơn vị nhà nước sử dụng làm trụ sở và nơi ở cho cán bộ, công nhân viên. Đến năm 2016, cụm biệt thự này được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty TNHH Didama thuê trong 50 năm (từ năm 2016 đến năm 2065) để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, các biệt thự này sau đó bị bỏ hoang nhiều năm.

Biệt thự số 1 có diện tích hơn 391m2 được xây dựng trên diện tích đất 1.775m2 cũng được đơn vị thi công tác động, sửa chữa một số hạng mục. Phần mái ngói, kết cấu mái hiên và hệ thống cửa được tháo dỡ gần hết.

Được biết, cùng với việc tạm đình chỉ thi công sửa chữa cụm biệt thự trên đường Cô Giang, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt chỉ đạo cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Didama khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xin cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định.