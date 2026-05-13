Khám phá căn nhà nhuộm tím bởi hoa giấy ở Đà Lạt

Từ đầu tháng 4 đến nay, những cây hoa giấy trước nhà của gia đình bà Huỳnh Thị Sáu, 75 tuổi, thôn Trạm Hành 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt nở hoa, nhuộm tím cả một vùng.

Căn nhà hoa giấy của gia đình bà Huỳnh Thị Sáu nằm bên quốc lộ 20, gần đèo D'ran.

Theo bà Huỳnh Thị Sáu, những cây hoa giấy trước nhà được chồng bà trồng, chăm sóc từ hàng chục năm trước. Trong đó, cây lớn nhất hiện bước sang tuổi 36.

Theo chủ nhà, hoa giấy của gia đình bắt đầu nở từ tháng tư và kết thúc mùa hoa vào khoảng tháng 6 hàng năm. Tất cả cây đều cho hoa nhiều và chỉ một màu tím nên rất lãng mạn.

Chị Bùi Thị Hiền, con dâu bà Huỳnh Thị Sáu cho biết, hoa giấy trước không gian nhà phù hợp khí hậu, đất đai nên sinh trưởng tốt. Cây ít sâu bệnh nên việc chăm sóc vì thế cũng dễ dàng.

"Để đảm bảo cho cây nở hoa đẹp, gia đình bón phân, tưới nước thường xuyên. Do cây lớn nên chúng tôi phải dùng thêm các thanh sắt để chống đỡ, tránh tình trạng cây bị mưa gió làm đổ gãy", chị Bùi Thị Hiền nói.

Những cành hoa tím ngắt hướng ra đường làm không gian trở nên lãng mạn.

Căn nhà hoa giấy nằm cạnh quốc lộ 20, đây là cung đường nối Đà Lạt với Phan Rang của tỉnh Khánh Hòa. Do vậy, người dân, du khách gần xa thường ghé qua thưởng lãm, chụp hình lưu niệm.

Ở trước căn nhà gỗ đơn sơ, gia chủ đặt ghế để người dân, du khách "check-in", chụp hình lưu niệm cùng hoa giấy.

"Hoa nở tím rực cả một vùng, khách đến thưởng lãm đông nên gia đình chúng tôi rất vui", bà Huỳnh Thị Sáu chia sẻ.