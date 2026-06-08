Cử tri TPHCM góp ý kiến về việc sáp nhập khu phố

Chiều 8/6, các đại biểu HĐND TPHCM thuộc đơn vị bầu cử số 2 tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI, tại phường Phú Lợi.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương Nguyễn Hữu Lợi và Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Ngô Minh Đức.

Cử tri Nguyễn Văn Rua nêu các kiến nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại hội nghị, tổ đại biểu HĐND TPHCM đã lắng nghe kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực khám chữa bệnh, tình trạng các cơ sở dôi dư sau sáp nhập, chế độ, chính sách, công tác sắp xếp tổ, khu phố…

Cử tri Nguyễn Văn Rua (khu phố Phú Lợi 4) đánh giá cao hoạt động của HĐND TPHCM nhiệm kỳ qua. Theo ông Rua, HĐND thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề dân sinh. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu HĐND có những ý kiến phát biểu chất lượng, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng và vấn đề người dân quan tâm.

Bên cạnh đó, cử tri Rua đề nghị thành phố quan tâm hơn đến việc sắp xếp, sử dụng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính. Theo ông, nhiều cơ sở bị bỏ trống thời gian dài dẫn đến xuống cấp, hư hỏng; đến khi đưa vào sử dụng hoặc bàn giao lại phải tốn thêm kinh phí sửa chữa, cải tạo.

Cử tri cũng cho rằng bộ máy chính quyền cấp phường, xã hiện hoạt động khá hiệu quả, tuy nhiên ở một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn do thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp.

Liên quan đến việc sắp xếp khu phố, cử tri Nguyễn Văn Rua cho rằng cần bảo đảm nguyên tắc gần dân, sát dân, tạo thuận lợi cho người dân và cán bộ trong quá trình làm việc. Quy mô khu phố quá lớn sẽ phát sinh nhiều bất cập trong công tác quản lý. Đồng thời, khu phố mới nên được đặt tên theo hướng gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa địa phương

Ngoài ra, cử tri Rua kiến nghị thành phố sớm đưa Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân khu vực Bình Dương cũ.

Các cử tri tại phường Phú Lợi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cử tri Thái Lệ Thanh (khu phố Phú Lợi 8) bày tỏ sự đồng tình với chủ trương sáp nhập khu phố, thôn, ấp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, bà Thanh đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại một số vấn đề trong quá trình triển khai.

Ngoài ra, cử tri này cũng phản ánh, nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng hiện có diện tích nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu hội họp của người dân.

"Có những buổi sinh hoạt với hơn 200 người tham dự, nhưng nhà sinh hoạt cộng đồng chỉ đủ chỗ cho khoảng 50 người. Nhiều người phải ngồi chen chúc hoặc ngồi ngoài hành lang. Mùa nắng còn đỡ, nhưng mùa mưa thì rất vất vả", cử tri Thái Lệ Thanh phản ánh.

Từ thực tế trên, cử tri kiến nghị thành phố và địa phương nghiên cứu, lựa chọn những vị trí phù hợp để xây dựng hoặc bố trí nơi sinh hoạt cộng đồng có quy mô tương xứng, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phản hồi, tiếp thu các kiến nghị của cử tri phường Phú Lợi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh gửi lời cảm ơn cử tri đã tín nhiệm bầu ông cùng hai đại biểu khác tham gia HĐND TPHCM.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, ông Võ Văn Minh đề nghị lãnh đạo phường Phú Lợi tiếp tục quan tâm, theo dõi và sớm xử lý nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TPHCM cũng trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến thủ tục hành chính, chế độ, chính sách và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

Về công tác sắp xếp khu phố, ông Võ Văn Minh cho biết, các địa phương đang triển khai quy trình lấy ý kiến người dân. Qua ghi nhận, cử tri có nhiều ý kiến liên quan đến việc đặt tên khu phố, quy mô tổ chức, cơ sở vật chất và các điều kiện hoạt động.

Ông Võ Văn Minh đề nghị phường Phú Lợi thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp khu phố theo đúng chỉ đạo của thành phố, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.