Cử tri TPHCM đề cập dự án Trường Cao đẳng Đông Nam "treo" gần 20 năm

Ngày 9/6, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI, các phường Phú An và Chánh Hiệp.

Ông Võ Văn Minh thuộc tổ đại biểu số 2 HĐND TPHCM. Ngoài ra, tổ số 2 còn có hai đại biểu khác gồm Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương Nguyễn Hữu Lợi và Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Ngô Minh Đức.

Các đại biểu thuộc tổ đại biểu số 2 HĐND TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại hội nghị, cử tri hai phường đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quy hoạch, hạ tầng giao thông, chuyển đổi số và việc sắp xếp khu phố.

Trong đó, cử tri Nguyễn Phương Danh (phường Chánh Hiệp) phản ánh dự án Trường Cao đẳng Đông Nam bị "treo" gần 20 năm. Theo ông Danh, dự án được Nhà nước giao đất cho chủ đầu tư từ năm 2007, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Cử tri Danh cũng kiến nghị thành phố xem xét mua lại trạm thu phí Suối Giữa để sớm giải tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông của người dân.

Trong khi đó, cử tri Trần Văn Cư (phường Phú An) cho rằng việc quy hoạch hạ tầng thiếu đồng bộ đang gây lãng phí. Theo ông Cư, nhiều tuyến đường được đầu tư trồng cây xanh, nhưng không tính toán đến hệ thống điện nổi hiện hữu. Khi cây phát triển lớn, vướng vào đường dây điện thì buộc phải cắt tỉa hoặc chặt bỏ.

"Những cây cổ thụ hàng chục năm tuổi bị đốn hạ rất đáng tiếc. Do đó, khi trồng cây cần nghiên cứu kỹ từng tuyến đường để lựa chọn chủng loại phù hợp, đồng thời xem xét ngầm hóa lưới điện nếu cần thiết", ông Cư đề xuất.

Cử tri phát biểu các kiến nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Liên quan đến chuyển đổi số, cử tri Nguyễn Mạnh Hoàng (khu phố Tương Bình Hiệp 2, phường Chánh Hiệp) phản ánh nhiều cuộc họp trực tuyến vẫn gặp tình trạng đường truyền, âm thanh không ổn định, làm giảm hiệu quả trao đổi thông tin.

"Có những hội nghị người dân ngồi bên dưới theo dõi qua màn hình, nhưng không nghe rõ nội dung phía đầu cầu bên kia trình bày. Việc này gây mất thời gian và không đạt hiệu quả như mong muốn", ông Hoàng nói.

Cử tri Trần An Thuận (khu phố An Thuận) phản ánh đường ĐT 744 đã thi công xong hệ thống thoát nước, nhưng mặt đường san lấp tạm bợ, đặc biệt là tại các nút giao, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị lãnh đạo hai phường Phú An và Chánh Hiệp tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Ông Võ Văn Minh cũng yêu cầu hai địa phương tăng cường phối hợp trong triển khai các dự án hạ tầng kết nối, bảo đảm tính đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đối với phản ánh liên quan dự án Trường Cao đẳng Đông Nam chậm triển khai, ông Võ Văn Minh cho biết lãnh đạo thành phố vừa có buổi làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc.

“Dự án chắc chắn sẽ được triển khai trong năm nay, hiện không còn vướng mắc. Khu đất này được quy hoạch cho giáo dục thì phải phục vụ giáo dục. Thành phố sẽ xây dựng một trường liên cấp chất lượng tại đây”, ông Võ Văn Minh khẳng định.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Liên quan đến ý kiến về chất lượng các hội nghị trực tuyến, Chủ tịch HĐND TPHCM thừa nhận vẫn còn tình trạng đường truyền và âm thanh chưa ổn định tại một số điểm cầu. Lãnh đạo HĐND TPHCM đề nghị các địa phương chủ động kiểm tra, phối hợp với các điểm cầu để khắc phục, nâng cao hiệu quả các cuộc họp trực tuyến.

Đánh giá phản ánh của cử tri về những bất cập trong quy hoạch hạ tầng, ông Võ Văn Minh cho rằng đây là ý kiến xác đáng. Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, các cơ quan chức năng cần rút kinh nghiệm, tính toán kỹ lưỡng hơn trong quá trình thiết kế và triển khai nhằm tránh phát sinh những tác động không mong muốn đến các công trình hạ tầng hiện hữu.

Ông Võ Văn Minh cho biết, khi còn làm lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh nhiều lần chỉ đạo các ban, ngành lựa chọn loại cây trồng phù hợp cho từng tuyến đường. Đến nay, nhiều cây phát triển rất tốt, tạo cảnh quan đẹp cho đô thị; nhiều tuyến đường rợp bóng mát, được người dân đánh giá cao.