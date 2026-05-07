Cử tri than rút BHXH chờ 3 tháng, lãnh đạo TPHCM lệnh xử lý trong 3 ngày

Sáng 7/5, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI của Đoàn ĐBQH TPHCM (tổ số 1) tại các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Bình Dương, Chánh Hiệp và Phú An.

Người dân phường Thủ Dầu Một dự hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 7/5 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại hội nghị, cử tri 5 phường đã đưa ra 14 kiến nghị thuộc những lĩnh vực như ngập lụt, hạ tầng đô thị, bảo hiểm xã hội…, mong lãnh đạo địa phương và các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Cử tri Trương Văn Hồng (ngụ khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương) phàn nàn việc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, chưa có đèn chiếu sáng gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Ngoài ra, một cử tri khác của phường Bình Dương cho biết, địa phương được hợp nhất từ các phường Phú Mỹ, Phú Tân, Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một cũ) và Phú Chánh (TP Tân Uyên cũ). Tuy nhiên, các phường thuộc TP Thủ Dầu Một cũ có hạ tầng, cơ sở vật chất khang trang; trong khi hạ tầng khu vực Phú Chánh tồn tại nhiều bất cập, các tuyến đường xuống cấp, không đèn chiếu sáng. Do đó, cử tri đề nghị các lãnh đạo quan tâm, đầu tư cho khu vực Phú Chánh.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mỹ Nga (ngụ phường Phú An) cũng nêu kiến nghị mong các ĐBQH và TPHCM bố trí nguồn vốn mở rộng các tuyến đường trên địa bàn phường Phú An.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM Nguyễn Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cử tri Trần Thanh Tuấn (ngụ phường Phú An) phản ánh gặp nhiều khó khăn khi đăng ký rút bảo hiểm xã hội (BHXH). Anh Tuấn cho biết, đã nghỉ việc được 12 tháng. Khi anh đến cơ sở BHXH đăng ký rút tiền bảo hiểm, anh không gặp được nhân viên tiếp nhận mà chỉ có bảo vệ hướng dẫn.

“Bảo vệ yêu cầu tôi quét mã QR nhưng đường truyền rất chậm, tôi về nhà mày mò đến 4h sáng mới đăng ký được. Sau đó, tôi nhận được thông báo hẹn 3 tháng sau mới giải quyết”, anh Tuấn kể.

Trước bức xúc của cử tri, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM Nguyễn Duy Hiểu xin rút kinh nghiệm và hứa sẽ chấn chỉnh lại quy trình tiếp nhận, xử lý.

Theo ông Hiểu, hiện TPHCM có 33 cơ sở BHXH, riêng khu vực Bình Dương cũ có 7 cơ sở, người dân có thể đến bất kỳ cơ sở nào để làm thủ tục.

Lãnh đạo BHXH TPHCM cho biết, trước đây, người dân Bình Dương thường tập trung về BHXH tỉnh để nộp hồ sơ. Hiện nay, cơ sở BHXH Bình Dương chỉ quản lý một số phường xung quanh, nhưng người dân vẫn theo thói quen đến đây khiến đơn vị quá tải, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh yêu cầu BHXH giải quyết nhanh chóng thủ tục cho người dân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Duy Hiểu khuyến khích người dân lựa chọn các cơ sở BHXH ở địa bàn lân cận như Bến Cát, Lái Thiêu… để giảm áp lực cho cơ sở BHXH Bình Dương.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá việc người dân đăng ký rút BHXH nhưng phải chờ đến 3 tháng mới được giải quyết là không thể chấp nhận.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu lãnh đạo bảo hiểm xã hội làm báo cáo gửi lãnh đạo thành phố, đồng thời chỉ đạo các BHXH cơ sở xử lý ngay tình trạng này.

“Tôi không biết lãnh đạo bảo hiểm xã hội có nắm hay không, nhưng hôm nay tiếp xúc cử tri tôi mới biết đến thông tin này. Tôi đề nghị phải xử lý ngay, nếu quá tải thì tăng cường lực lượng. Riêng trường hợp của cử tri Tuấn thay vì 3 tháng thì xử lý trong 3 ngày”, ông Võ Văn Minh chỉ đạo.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi cùng cử tri sau hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).