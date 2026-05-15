Lãnh đạo TPHCM đề nghị xử lý dứt điểm dự án "treo" 20 năm

Chiều 15/5, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển địa phương sau hợp nhất.

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành của thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung cần thành phố hỗ trợ tháo gỡ.

Trong đó, lãnh đạo địa phương cho biết, một số dự án lớn như công viên Thế kỷ 21, khu dân cư Võ Minh Đức đã kéo dài 20 năm nhưng chưa triển khai, ảnh hưởng đến đời sống người dân và công tác chỉnh trang đô thị.

Ngoài ra, tiến độ xây dựng Nhà lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc cũng đang gặp nhiều khó khăn. Phường Thủ Dầu Một cũng đề xuất các sở, ngành hỗ trợ giải quyết vấn đề liên quan đến cây xanh, đèn chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị.

Sau khi nghe các ý kiến của địa phương và giải đáp từ các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu phân cấp cho địa phương trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và hệ thống chiếu sáng để phường chủ động trong việc duy tu, sửa chữa.

Ông Hoàng Nguyên Dinh giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn địa phương lập quy hoạch các dự án. Sở Tài chính cũng được yêu cầu sớm hoàn tất thanh lý tài sản công để bàn giao mặt bằng cho địa phương.

Khu đất triển khai khu dân cư Thế kỷ 21 rồi đổi thành công viên Phú Cường, đến nay vẫn đang "đắp chiếu" (Ảnh: Phạm Diện).

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá cao những kết quả mà phường Thủ Dầu Một đạt được sau khi hợp nhất, đặc biệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị.

Về công tác chăm sóc cây xanh, cảnh quan và duy tu hạ tầng, ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TPHCM khẩn trương chỉ đạo, phân quyền rõ ràng giữa sở, ngành với địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với hai dự án khu dân cư Võ Minh Đức và công viên Thế kỷ 21 "treo" 20 năm qua, ông Võ Văn Minh đề nghị các sở hướng dẫn phường Thủ Dầu Một bàn giao, lập quy hoạch. Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu phường Thủ Dầu Một phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để thực hiện quy hoạch, lập chủ trương đầu tư theo định hướng cũ.

Ngoài ra, ông Võ Văn Minh đề nghị phường Thủ Dầu Một khẩn trương phối hợp với sở, ngành điều chỉnh quy hoạch cục bộ, hướng đến thực hiện các dự án chiến lược về giao thông, hạ tầng và an sinh xã hội trên địa bàn.

“Các đồng chí phải làm ngay, chứ ngồi đợi thì biết khi nào mới có kết quả”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đối với dự án Nhà lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc, lãnh đạo HĐND TPHCM đánh giá đây là công trình có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, văn hóa nên cần tập trung, quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.