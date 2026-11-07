Ngày 7/11, Công an xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân chôn lấp cá thể rùa nặng 50kg chết dạt vào bờ biển địa phương.

Cá thể rùa chết dạt vào bờ được người dân phát hiện vào 7h cùng ngày tại bãi biển Trung Giang, xã Bến Hải. Một số người có kinh nghiệm nhận định cá thể rùa này gần 80 năm tuổi.

Cá thể rùa chết dạt vào bờ biển xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Công an xã Bến Hải).

Trước đó, ngày 28/10, tại bờ biển thôn Trung Giang, xã Bến Hải, ông Phan Văn Triều (64 tuổi), một người dân địa phương cũng phát hiện cá thể đồi mồi (một loài rùa biển) bị mắc lưới, dạt vào bờ.

Nhận thấy đây là loài động vật biển quý hiếm cần được bảo vệ, ông Triều đã thông báo cho Công an xã Bến Hải.

Sau đó, Công an xã Bến Hải phối hợp với Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cùng người dân cứu hộ, thả cá thể đồi mồi về môi trường tự nhiên.

Công an xã Bến Hải khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi săn bắt, bẫy, nhốt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm.

Khi phát hiện động vật biển quý, hiếm mắc lưới hoặc trôi dạt vào bờ, người dân cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý, cứu hộ phù hợp, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển.

Cá thể rùa chết dạt vào bờ biển xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Thủy Hương).

Cách đây gần một tháng, người dân thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện cá thể rùa dài 1,2m, trọng lượng hơn 100kg chết dạt vào bờ biển.

Thời điểm phát hiện, xác rùa trong tình trạng phân hủy. Chính quyền xã Mỹ Thủy đã phối hợp đơn vị chức năng xử lý, chôn lấp cá thể rùa nhằm đảm bảo môi trường.