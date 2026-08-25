CSGT TPHCM đội mưa mở đường, đưa sản phụ vỡ ối đi cấp cứu

Ngày 25/8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh lực lượng CSGT đội mưa, mở đường cho một ô tô chở sản phụ có dấu hiệu vỡ ối đến bệnh viện cấp cứu. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 24/8 trên quốc lộ 13 (TPHCM).

Thời điểm trên, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), do Thiếu tá Trần Thanh Phong làm tổ trưởng và Thượng úy Phạm Quang Vũ làm tổ viên, đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 13.

Hai cán bộ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đội mưa, lái mô tô đặc chủng mở đường đưa ô tô chở sản phụ kịp thời đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đến khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), tổ công tác nhận được đề nghị hỗ trợ của anh V.Đ.G. (SN 1993, tài xế taxi). Anh Giang cho biết đang chở chị L.T.K.C. (SN 2003, quê Đắk Lắk) đến Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng có dấu hiệu vỡ ối và cần được cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị, hai cán bộ CSGT báo cáo Ban Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc. Lúc này, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, đã nhanh chóng chỉ đạo tổ tuần tra sử dụng mô tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ ô tô đưa sản phụ đến bệnh viện.

Thời điểm này, trời đổ mưa, trong khi lượng xe cộ trên đường khá đông. Hai cán bộ CSGT đội mưa, lái mô tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ ô tô chở sản phụ nhanh chóng vượt qua các đoạn đường đông đúc để kịp thời đến bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn, sức khỏe ổn định.