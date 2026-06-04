CSGT TPHCM mở đường vận chuyển tim hiến tặng giữa giờ cao điểm

Ngày 4/6, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ vận chuyển một quả tim hiến tặng nhằm cứu sống bệnh nhân đang chờ ghép tim.

Theo thông tin từ PC08, khoảng 19h ngày 3/6, đơn vị tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Bệnh viện Nhân dân 115 về trường hợp hiến tạng đặc biệt. Để đảm bảo quả tim được đưa đến nơi tiếp nhận trong "thời gian vàng" phục vụ ca ghép, lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khai phương án dẫn đường.

CSGT mở đường vận chuyển tim hiến tặng giữa giờ cao điểm ở TPHCM (Ảnh: PC08).

Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng PC08 bố trí một xe mô tô chuyên dụng cùng 2 cán bộ, chiến sĩ tham gia hộ tống xe vận chuyển quả tim từ Bệnh viện Nhân dân 115 đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Thời điểm thực hiện nhiệm vụ trùng với giờ cao điểm tối, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường của thành phố tăng cao. Để bảo đảm hành trình được thông suốt và an toàn, lực lượng CSGT chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông.

Cụ thể, Đội CSGT Bàn Cờ và Đội CSGT Chợ Lớn đã phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để xe vận chuyển tim hiến tặng di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện tiếp nhận.

Xe chở tim hiến tặng từ Bệnh viện Nhân dân 115 đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: PC08).

Theo PC08, sự phối hợp khẩn trương và trách nhiệm của các đơn vị đã góp phần bảo đảm quả tim hiến tặng được vận chuyển an toàn, kịp thời để thực hiện ca ghép.

"Hành trình đặc biệt ấy không chỉ nối dài món quà sự sống từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình, mà còn thắp lên hy vọng cho người bệnh, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng", đại diện PC08 chia sẻ.