CSGT dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa thầy giáo đột quỵ đi cấp cứu

Ngày 5/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa thầy giáo bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/5, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đang thực hiện tuần tra kiểm soát cơ động trên các tuyến tỉnh lộ 856, quốc lộ 30 thuộc địa phận các phường Mỹ Trà, Mỹ Ngãi và xã Mỹ Thọ, Ba Sao.

Lúc này tổ công tác nhận được cầu cứu từ tài xế nhờ hỗ trợ đưa ông L.H.T. (44 tuổi, ngụ xã Phương Thịnh) bị đột quỵ ở mức độ nguy hiểm đến tính mạng đang trên đường đến bệnh viện để cấp cứu.

Ngay lập tức, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Duy Khanh làm tổ trưởng cùng Đại úy Ngô Xuân Tiến đã nhanh chóng điều mô tô đặc chủng bật còi ưu tiên, dẫn đường cho ô tô chở bệnh nhân vượt hơn 3km đến bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, thầy T. đang là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn xã Phương Thịnh. Trong lúc dạy học, thầy giáo bị đột quỵ và nhanh chóng được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, người bệnh đã được đưa đến bệnh viện an toàn. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.