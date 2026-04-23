Công nhân "chạy đua" với thủy triều xây tường chắn sóng trăm tỷ cao 4m

Thi công tường chắn sóng ven biển trị giá trăm tỷ đồng (Video: Hoàng Lam).

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ (xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) gần 7,9km, quy mô đường cấp III đồng bằng có tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng. Trong đó, gần 900m tường chắn sóng có tổng kinh phí xây dựng khoảng 100 tỷ đồng.

Tại khu vực xây dựng tường chắn sóng, phần mái tatuy âm đường ven biển bị hư hỏng nặng nề do ảnh hưởng của các cơn bão lớn năm 2025.

Mái taluy âm đường ven biển đã bị xói lở, ăn sâu vào nền đường.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công tường chắn sóng. Công trình được thiết kế dạng kết cấu chắn giữ đặc biệt với hình dáng đặc thù nhằm hắt ngược sóng biển ra xa, giảm thiểu lực va đập của sóng lên công trình và ngăn chặn xói lở bờ biển.

Tùy vào độ cao của từng đoạn tường chắn sóng sẽ có yêu cầu riêng về phương án thi công móng. Thời tiết nắng nóng và thủy triều đã làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như khối lượng công việc của đơn vị thi công.

"Thủy triều lên xuống không theo giờ giấc cố định, ảnh hưởng đến quá trình thi công công trình. Chúng tôi phải đắp đê quai ngăn nước đối với các khu vực đã đào móng và khoan nhồi cọc thép. Đối với khu vực đang đào móng, phải huy động nhiều máy móc, thiết bị, nhân lực để hoàn thành khối lượng công việc trong ngày trước khi thủy triều lên", đại diện đơn vị thi công cho hay.

Ông Hồ Văn Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty đầu tư và xây dựng Nguyên Dũng (Nghệ An) - đơn vị thi công dự án - cho biết: "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là giá nguyên vật liệu tăng cao, nhân công khan hiếm. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, chúng tôi đang chạy đua với thời tiết, khí hậu, tập trung nhân lực, phương tiện để hoàn thành tường chắn sóng trước ngày 30/8 để tránh mùa mưa bão".

Khu vực thi công tường chắn sóng có địa hình phức tạp, một bên là biển, một bên là núi. Đây là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật thi công cao do đó quá trình thi công được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành.

Đoạn tường chắn có chiều cao từ 4m trở lên thiết kế móng đặt trên hệ cọc khoan nhồi sau đó đặt lồng thép và đổ bê tông trực tiếp tại chỗ. Đối với đoạn tường chắn sóng có chiều cao dưới 4m, đơn vị thi công làm móng nông đặt trên nền đá tự nhiên theo thiết kế.

Diện mạo tường chắn sóng đang dần hình thành. Công trình này khi hoàn thành và đưa vào sử dụng có tác dụng ngăn tác động của sóng biển, bảo vệ tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ.

Theo kế hoạch, toàn tuyến đường sẽ hoàn thành trước 30/6/2027, góp phần thu hút các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ đi lại thuận lợi của người dân trên địa bàn, thúc đẩy giao thương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Khu vực xây tường chắn sóng thuộc xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Google Maps).