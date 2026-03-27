Công an bác thông tin thiếu niên 13 tuổi bị rạch mặt, cắt gân tay, chân

Ngày 27/3, lãnh đạo Công an xã A Lưới 1, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đã làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một thiếu niên 13 tuổi trên địa bàn bị 2 thanh niên lạ mặt rạch mặt, cắt gân tay và chân là tin giả, sai sự thật.

Trên thực tế, trường hợp được mạng xã hội nhắc đến là thiếu niên L.V.V. (13 tuổi, trú tại xã A Lưới 1), bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kêu gọi quyên góp tiền hỗ trợ một bệnh nhân 13 tuổi bị đa chấn thương đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo nội dung bài đăng, thiếu niên V. bị 2 thanh niên lạ mặt hành hung, dùng vật nhọn rạch mặt, cắt gân tay, chân. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và bất tỉnh nhiều ngày. Sau khi tỉnh lại, thiếu niên kể lại sự việc cho người nhà.

Người đăng bài còn khẳng định cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Bài viết nhanh chóng lan truyền và gây tâm lý hoang mang cho người dân, đặc biệt là người dân sống ở khu vực vùng cao A Lưới.

Theo Công an xã A Lưới 1, thiếu niên V. bị tai nạn giao thông tại địa bàn xã A Lưới 4 vào ngày 10/3. Thời điểm trên, V. được một người bạn chở trên xe máy, không may va vào tấm tôn chắn công trình được dựng bên đường dẫn đến bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các vết thương trên người nạn nhân là do tai nạn giao thông, hoàn toàn không có chuyện thiếu niên này bị người lạ hành hung, rạch mặt, cắt gân tay, chân như bài đăng trên mạng.

Sau khi kiểm tra, xác định rõ thông tin, Công an xã A Lưới 1 đã yêu cầu người đăng gỡ bài viết, tránh gây thêm hoang mang cho dư luận.