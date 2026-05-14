Con chó tấn công nhiều người ở 2 xã dương tính với virus dại

Chiều 14/5, UBND xã Quỳnh Anh (Nghệ An) cho biết địa phương đã nhận được phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I, liên quan vụ con chó cắn nhiều người ở Nghệ An. Kết quả xét nghiệm xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Anh, ổ dịch dại trên động vật đã chính thức được xác định tại địa phương. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Con chó cắn 6 người ở xã Quỳnh Anh bị người dân đánh chết sau đó (Ảnh: Minh Lương).

Trước đó, sáng 9/5, tại khu vực thôn Nghĩa Đông (xã Quỳnh Phú) xuất hiện một con chó chạy rông có biểu hiện bất thường, hung hăng tấn công người dân.

Sau khi cắn nhiều người tại xã Quỳnh Phú, con chó tiếp tục chạy dọc tuyến đường 537B sang địa bàn xã Quỳnh Anh và tấn công thêm người dân tại các thôn Minh Tân, Nam Tiến và Văn Thơ.

Đến khoảng 6h40 cùng ngày, con chó đã bị người dân khống chế và tiêu hủy tại thôn Văn Thơ, xã Quỳnh Anh. Chính quyền địa phương sau đó lấy mẫu gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm.

Ngay sau khi xác định ổ dịch dại, UBND xã Quỳnh Anh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phối hợp các cơ quan chuyên môn khẩn trương khoanh vùng, kiểm soát ổ dịch tại các thôn Minh Tân, Nam Tiến, Văn Thơ và khu vực giáp ranh.

Địa phương cũng triển khai chiến dịch tiêm phòng khẩn cấp cho toàn bộ đàn chó, mèo trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực nguy cơ cao, phấn đấu đạt 100% diện bắt buộc tiêm phòng và trên 95% tổng đàn được tiêm vaccine.

UBND xã Quỳnh Anh yêu cầu người dân tuyệt đối không thả rông chó, mèo; khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm, xích giữ và có người quản lý.

Đối với những người bị chó, mèo cắn hoặc nghi phơi nhiễm, địa phương khuyến cáo cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy, sát khuẩn và đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại kịp thời.

Theo cơ quan chức năng, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính cực kỳ nguy hiểm do virus dại gây ra. Khi đã phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần như 100%.