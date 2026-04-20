Cô giáo khiếm thính và hành trình “thắp lửa” hy vọng

Tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), có một lớp học rất đặc biệt, nơi những thanh âm của cuộc sống được thay thế bằng những cử chỉ yêu thương và sự tập trung cao độ. Ở đó, cô giáo trợ giảng Nguyễn Thị Kim Ngân đang miệt mài "gieo" những hạt giống hy vọng cho những số phận kém may mắn, giúp các em tin rằng khiếm khuyết không phải là dấu chấm hết, mà là điểm bắt đầu của một hành trình nỗ lực khác biệt.

Không chỉ dạy may, thêu, trong cuộc sống hàng ngày cô Nguyễn Thị Kim Ngân còn cùng các em đọc sách (Ảnh: Đinh Hương - TTXVN).

Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1995) vốn là một người khiếm thính bẩm sinh. Những năm tháng tuổi trẻ của Ngân từng trôi qua trong sự lặng lẽ bởi những rào cản giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bước ngoặt với Ngân là khi cô được nhận vào học tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Suốt 4 năm ròng rã, Ngân không chỉ được học văn hóa mà còn được đào tạo chuyên sâu về nghề may và thêu.

Chính sự kiên trì, tỉ mẩn cùng đôi bàn tay khéo léo thiên bẩm đã giúp Ngân vượt qua những giới hạn của bản thân. Từ một học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, Ngân dần trở thành học viên xuất sắc nhất khóa học. Chứng kiến nghị lực phi thường và tay nghề vững vàng của cô học trò nhỏ, Ban lãnh đạo Trung tâm đã quyết định giữ Ngân lại để làm trợ giảng, trực tiếp tham gia vào công tác đào tạo cho các thế hệ học sinh tiếp theo.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, Quản lý Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, chia sẻ: Những ngày đầu mới đến Trung tâm, Ngân rất rụt rè, nhút nhát. Nhưng qua thời gian, sự rụt rè ấy đã nhường chỗ cho niềm đam mê cháy bỏng với nghề may, thêu. Bằng ý chí tự học và khả năng quan sát tinh tế, Ngân đã nhanh chóng làm chủ những kỹ thuật khó nhất. Việc giữ Ngân lại làm trợ giảng không chỉ vì tay nghề xuất sắc của em, mà hơn hết, Trung tâm muốn khẳng định một thông điệp “bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể tỏa sáng nếu có đủ quyết tâm và được trao cơ hội”.

Trong các tiết dạy tại lớp may, thêu dành cho trẻ khuyết tật, Ngân không chỉ là giáo viên mà còn là một người chị, người bạn đồng hành. Thấu hiểu những rào cản trong việc tiếp nhận thông tin của học sinh khuyết tật, Ngân luôn dành sự kiên nhẫn tối đa để hướng dẫn từng học sinh. Từ cách cầm kim, chọn chỉ đến những kỹ thuật thêu khó, cô đều tận tình chỉ bảo cho đến khi các em thực hiện nhuần nhuyễn.

Thành quả của sự nỗ lực ấy là những bông hoa thủ công tinh xảo, những chiếc áo gối xinh xắn hay những bộ trang phục chỉn chu ra đời. Em Đinh Thị Y Hân (18 tuổi), một học sinh đã theo học tại Trung tâm được 4 năm, rạng rỡ chia sẻ qua những ký hiệu tay: “Con đã tự tay làm được sản phẩm hoàn chỉnh và có thể kiếm được thu nhập. Con rất hạnh phúc và cảm ơn cô Ngân đã luôn tận tình hướng dẫn con”.

Sự xuất hiện của cô Ngân đã thay đổi hoàn toàn tư duy của các học sinh tại Trung tâm. Các em không còn nhìn vào những gì mình thiếu hụt, mà nhìn vào những gì đôi bàn tay mình có thể tạo ra. Những sản phẩm thủ công không chỉ mang lại thu nhập để các em trang trải cuộc sống, mà còn là sự khẳng định giá trị bản thân trước cộng đồng và xã hội.

Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày chính thức trở thành trợ giảng, Nguyễn Thị Kim Ngân đã đồng hành cùng hàng trăm lượt học sinh khuyết tật. Không chỉ dừng lại ở may thêu, cô còn hỗ trợ các em trong việc sản xuất đồ gia dụng và các vật dụng thủ công khác. Các đồng nghiệp tại Trung tâm đánh giá Ngân là một giáo viên có ý chí tiến thủ cực kỳ lớn, luôn tìm tòi những mẫu mã mới để nâng cao chất lượng sản phẩm của lớp học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, giáo viên Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, chia sẻ: Ở Ngân có sự hội tụ của ý chí và lòng nhân hậu. Ngân làm việc với một trách nhiệm cao nhất, luôn cẩn thận trong từng chi tiết và hết lòng vì sự tiến bộ của học sinh. Thành quả lớn nhất mà Ngân mang lại không chỉ là những món đồ thủ công tinh xảo, mà là niềm tin vào bản thân cho các em khuyết tật. Dưới sự dẫn dắt của Ngân, nhiều học sinh đã thay đổi tích cực, biết nỗ lực hơn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Chia sẻ về lý do gắn bó với Trung tâm, Ngân dùng những cử chỉ đầy cảm xúc: Em muốn ở lại đây bởi sự đồng cảm sâu sắc với những em có chung số phận. Em muốn giúp các em có được một cái nghề ổn định, để sau này khi bước ra đời, các em có thể tự đứng vững trên đôi chân mình, nuôi sống bản thân và có ích cho gia đình.

Hình ảnh cô giáo đặc biệt Nguyễn Thị Kim Ngân với nụ cười hiền hậu bên máy may, khung thêu đã trở thành biểu tượng của nghị lực cho người khuyết tật. Câu chuyện của Ngân không chỉ là lời cổ vũ cho cộng đồng người khuyết tật mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của tình thương và sự kiên trì. Với Ngân, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được thấy học trò tự tin hơn, sớm hòa nhập với cộng đồng và viết tiếp những chương mới tươi sáng cho cuộc đời mình.