Khen thưởng thanh niên dùng bình chữa cháy cứu phụ nữ bị đâm giữa đường

Sáng 3/6, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Dương Kinh biểu dương, khen thưởng anh Phạm Thế Huy Hoàng (SN 2001), đoàn viên Chi đoàn Tổ dân phố số 11, vì hành động dũng cảm cứu người.

Anh Phạm Thế Huy Hoàng nhận bằng khen từ Thành đoàn Hải Phòng (Ảnh: Thành đoàn Hải Phòng).

Theo Thành đoàn Hải Phòng, tối 1/6, khi phát hiện một người đàn ông dùng hung khí tấn công phụ nữ giữa đường, anh Hoàng đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy khống chế đối tượng, góp phần ngăn chặn đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại lễ khen thưởng, Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng trao bằng khen ghi nhận thành tích xuất sắc và hành động dũng cảm của anh Hoàng. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Kinh cũng trao quà động viên; Đoàn Thanh niên phường tặng giấy khen biểu dương đoàn viên tiêu biểu.

Lãnh đạo Thành đoàn đánh giá hành động nghĩa hiệp của anh Hoàng đã lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Hải Phòng bản lĩnh, trách nhiệm, sẵn sàng hành động vì cộng đồng và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đỗ Đức Chính đến Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng thăm hỏi, động viên và trao bằng khen cho Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên, đang điều trị sau khi bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trao bằng khen, quà cho Đại úy Nguyễn Đức Thịnh (Ảnh: Thành đoàn Hải Phòng).

Theo cơ quan công an, khoảng 2h45 ngày 2/6, tại khu vực trước số nhà 116 Lạch Tray, giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân, Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại phường Ngô Quyền) đã dùng dao gây thương tích cho một phụ nữ đang điều khiển xe máy.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Gia Viên có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đối tượng Hưng đã dùng dao gây thương tích cho Đại úy Nguyễn Đức Thịnh trước khi bị bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra.