Thủ tướng quyết định sắp xếp lại Làng trẻ em SOS Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 735 của Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bàn giao nguyên trạng 8 Làng trẻ em SOS cơ sở thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Khánh Hoà, Gia Lai, về địa phương quản lý toàn diện.

Các đơn vị này bao gồm 6 Trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam thuộc Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Cà Mau, TPHCM.

Ảnh minh họa (VGP).

Phạm vi bàn giao gồm: Cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, nghĩa vụ tài chính, trang thiết bị, trẻ em, thanh niên, học sinh, học viên, bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động hiện có của 8 Làng trẻ em SOS cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc bàn giao trước 30/6.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có 8 Làng trẻ em SOS cơ sở quy định ở trên tổ chức tiếp nhận nguyên trạng 8 Làng trẻ em SOS cơ sở, bao gồm 6 Trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở về địa phương quản lý toàn diện.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức các Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chính sách trợ giúp đối với trẻ em, thanh niên, bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động đang sống, làm việc tại các Làng trẻ em SOS cơ sở... phải được thực hiện theo đúng quy định và phù. hợp với tình hình địa phương.

Bộ Y tế (Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam) sử dụng kinh phí từ nguồn huy động quyên góp trong nước kết dư và trích lập dự phòng của hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam để hỗ trợ cho 8 Làng trẻ em SOS cơ sở duy trì hoạt động vận hành trong năm 2026 khi thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại.

Làng trẻ em SOS Việt Nam là một phần của Làng trẻ em SOS Quốc tế - một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại 136 quốc gia và vùng lãnh thổ về phát triển trẻ em.

Làng trẻ em SOS Việt Nam được thành lập năm 1987, dựa trên nguyên tắc hoạt động gồm có gia đình, anh chị em, cộng đồng,

Theo mô hình gia đình thay thế, các cháu được sống trong cùng một gia đình, có một bà mẹ chăm sóc trực tiếp. Từ năm 1987 đến nay, đã có hàng nghìn trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các Làng trẻ em SOS Việt Nam.