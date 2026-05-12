Chủ tịch TPHCM chốt thời hạn di dời các chung cư cũ chờ sập

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải tạo, xây dựng lại các chung cư hư hỏng trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố đã đưa ra các công việc cụ thể kèm thời hạn hoàn thành đối với từng đơn vị đối với vấn đề trên.

Đối với 14 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần di dời và tháo dỡ), thành phố đã hoàn tất di dời 9 chung cư. Trong đó, chung cư số 23 Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn) và chung cư 119B Tân Hòa Đông (phường Phú Lâm) đã có dự án đầu tư xây dựng mới.

Chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) ở TPHCM được xây dựng trước năm 1975, đã xuống cấp nặng nề (Ảnh: Bảo Quyên).

Lãnh đạo UBND TPHCM giao chính quyền địa phương khẩn trương quy hoạch, lập phương án bồi thường đối với chung cư số 6 bis Nguyễn Tất Thành, chung cư số 440 Trần Hưng Đạo, chung cư 128 đường Hai Bà Trưng, chung cư 47 đường Long Hưng, chung cư số 40/1 đường Tân Phước, chung cư số 170-171 đường Tân Châu, chung cư số 155-157 đường Bùi Viện. Các công việc cần hoàn tất trong tháng 6.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng làm việc với UBND phường Khánh Hội và phường Tân Sơn Nhất để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân, hoàn thành công tác di dời chung cư Trúc Giang, chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), chung cư 137 Lý Thường Kiệt và chung cư 149-151 Lý Thường Kiệt. Sở cần báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/5.

Đối với chung cư số 11 Võ Văn Tần, UBND phường Xuân Hòa chịu trách nhiệm làm việc với các chủ sở hữu chung cư để báo cáo, đề xuất tháo gỡ vướng mắc trước ngày 30/5.

Sở Xây dựng cần làm việc với UBND phường Khánh Hội để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân nhằm hoàn thành công tác di dời chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C) và chung cư Hoàng Điệu (lô Y) trước ngày 30/5.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn. Sở Nội vụ là đơn vị kiểm tra, rà soát việc thực hiện, chấp hành ý kiến chỉ đạo của từng cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ cũng chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân chậm thực hiện; kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất (kèm dự thảo văn bản) trình Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan.