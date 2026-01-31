Chủ tịch Quốc hội tặng quà người dân, kiểm tra công tác bầu cử ở Đồng Tháp

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết cho bà con Đồng Tháp

Sáng 31/1, tại trụ sở xã Ba Sao (Đồng Tháp), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác thăm hỏi người dân ở xã Ba Sao (Ảnh: CTV).

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường và đại diện thường trực một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng thông báo những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương tỉnh Đồng Tháp nói chung, xã Ba Sao nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt mức 7,38%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 9,2 tỷ USD, thu ngân sách địa phương khoảng 24 nghìn tỷ đồng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước hiện còn khoảng 1,3%, trong khi Đồng Tháp chỉ còn 0,7%, là kết quả rất đáng khích lệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ở xã Ba Sao (Ảnh: CTV).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, yêu cầu các địa phương sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn.

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Đồng Tháp và các địa phương chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, an toàn, thành công.

Ông đề nghị tỉnh, xã đặc biệt chú trọng công tác rà soát, niêm yết danh sách cử tri, kiểm tra từng người, từng hộ, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri, góp phần bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp, xã Ba Sao thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gắn tinh gọn bộ máy với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và dịp bầu cử sắp tới; thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức vui Xuân, đón Tết, chăm lo để mọi người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo đều có Tết.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Đồng Tháp nói chung và xã Ba Sao nói riêng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã chứng kiến lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao biển tượng trưng hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng phòng học STEM cho trường THPT chuyên Tiền Giang, trao trực tiếp 100 suất quà tặng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác chứng kiến lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao biển tượng trưng hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng phòng học STEM cho trường THPT chuyên Tiền Giang (Ảnh: CTV).

Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm

Cũng trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Ảnh: CTV).

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp và các ý kiến của Đoàn giám sát, kiểm tra, phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của năm 2025, làm tiền đề để năm 2026 Đồng Tháp quyết tâm phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đồng Tháp tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử ngày 15/11/2025, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; lựa chọn được những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác hiệp thương, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, không chạy theo số lượng mà đặt chất lượng lên hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác rà soát, nắm danh sách cử tri cần được thực hiện đầy đủ, chính xác, không để sót, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, nhất là với lực lượng công an trong khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Ông cho rằng, việc lập, công bố, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử bảo đảm khoa học, đầy đủ, chính xác. Danh sách cử tri “không bỏ sót, không nhầm lẫn”, đúng đặc thù Đồng Tháp, có biên giới, có kênh rạch, cù lao, có người đi làm ăn xa với tinh thần làm đến đâu là “đúng và chuẩn mực” đến đó, tránh sai sót nhỏ thành vấn đề lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.