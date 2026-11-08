Sáng 8/11, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào ở tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dự lễ khánh thành tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào.

Đây là 2 công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cách mạng, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng.

Tân Trào được biết đến là "Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”, địa danh gắn liền với những sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tháng 8/1945, tại Tân Trào, Quốc dân Đại hội - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đã quyết định những vấn đề hệ trọng đối với vận mệnh dân tộc, đặt nền móng cho sự hình thành Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh "Quốc hội Việt Nam kiến taọ và phát triển" (Ảnh: Media Quốc hội).

Trải qua 195 năm hình thành và phát triển, Tuyên Quang không chỉ gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn đang từng bước khai thác những tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên dài 9,2 km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Theo ông Tuấn, việc đưa tuyến đường vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực trong hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối các điểm di tích lịch sử, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân và du khách.

Cùng với đó, ông Tuấn nhấn mạnh công trình cũng góp phần mở ra không gian phát triển mới cho vùng căn cứ cách mạng ATK, thúc đẩy liên kết giữa phát triển du lịch với sản xuất nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành (Ảnh: Media Quốc hội).

Cùng với tuyến đường Tân Trào - Trung Yên, công trình Bảo tàng ATK Tân Trào được khánh thành dịp này với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng.

Bảo tàng được xây dựng với 4 chủ đề trưng bày chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giới thiệu, tái hiện những sự kiện và dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời chú trọng yếu tố mỹ thuật, tính trang nghiêm, phù hợp với giá trị lịch sử đặc biệt của vùng đất Tân Trào.

Công trình là nơi lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu những tư liệu, hiện vật, ký ức lịch sử quý giá của dân tộc, góp phần khẳng định vị thế của Tuyên Quang - "Thủ đô Khu giải phóng", "Thủ đô Kháng chiến".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, không chỉ có ý nghĩa trong công tác bảo tồn di sản, Bảo tàng ATK Tân Trào còn được kỳ vọng trở thành một trường học lịch sử, không gian văn hóa sống động, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp tri thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh niên.

Ông Tuấn cho biết việc đưa bảo tàng vào hoạt động cũng tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc sắc, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào đối với du khách trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng nhấn mạnh việc hoàn thành hai công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng căn cứ cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.