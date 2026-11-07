Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2027 được Quốc hội thông qua sáng 7/11 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.100 USD. Lạm phát kiểm soát ở mức khoảng 4,5%.

Đi kèm với mục tiêu chung của cả nước, Quốc hội cũng giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương. Trong đó, có 30 địa phương được giao tăng trưởng 2 con số và 4 địa phương được giao mức dưới 10%.

Cụ thể, trong nhóm địa phương được giao tăng trưởng 2 con số, Hải Phòng là nơi "gánh" chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất với mức 13%, tiếp đó là Quảng Ninh với 12%, Hà Nội 11,1%.

Trung tâm chính trị - hành chính mới TP Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đồng Nai, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa cùng được Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng ở mức 11%; Cần Thơ 10,6%; Bắc Ninh 10,5%; TPHCM 10,4%...

Đáng lưu ý, danh sách được giao tăng trưởng 2 con số năm 2027 còn có một số địa phương như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau...

4 địa phương gồm: Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, được giao mục tiêu tăng trưởng dưới mức 10%, theo nghị quyết của Quốc hội.

Năm 2027, Quốc hội xác định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Trong đó, Quốc hội lưu ý tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, tập trung phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước và tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.

Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro… cũng là một định hướng quan trọng được đề ra.

Trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 được trình trước khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Quốc hội đã thông qua.

Trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương sẽ được phân công rõ ràng, gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Ảnh: Quang Phúc).

Về chính sách tài khóa, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, nhất là thuế đối với xăng dầu, phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, Chính phủ khẳng định sẽ tăng cường phân tích, dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và điều chỉnh phù hợp các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá.

Mục tiêu được Chính phủ nhấn mạnh là vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong nghị quyết mới được thông qua, Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Quốc hội nêu rõ định hướng cần tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.