Ngày 7/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân ấp 15, xã Bình Lợi, TPHCM.

Chương trình diễn ra tại Công viên Văn hóa Láng Le, địa danh gắn liền với Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò. Tham dự ngày hội có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm địa phương (Ảnh: Hoàng Quy).

Thông tin về những thành tựu nổi bật của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), tương đương 30% cả nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những đổi thay tại ấp 15, xã Bình Lợi, với không gian xanh - sạch - đẹp, đời sống các gia đình ngày càng được cải thiện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Lợi đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xã Bình Lợi và khu dân cư ấp 15 tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết trong mỗi gia đình, xóm ngõ; phát huy các mô hình tự quản, xây dựng môi trường sống an toàn, tổ chức thêm hoạt động thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh, góp phần phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Đối với phát triển kinh tế, lãnh đạo Quốc hội mong muốn người dân hỗ trợ nhau trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, chất lượng cao, hữu cơ, xanh và sạch. Quá trình sản xuất cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hoàng Quy).

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, phát huy phong trào bình dân học vụ số, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, đồng thời gìn giữ bản sắc truyền thống.

Ông mong muốn địa phương đi đầu trong thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Người dân cần tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Nhắc lại câu “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các công việc chung của cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị TPHCM và xã Bình Lợi tiếp tục quan tâm các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là 158 hộ mới thoát nghèo và 15 học sinh cần được hỗ trợ trên địa bàn; phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại ngày hội, đại diện các hộ gia đình và cơ sở tôn giáo chia sẻ kết quả xây dựng cộng đồng dân cư, đồng thời khẳng định tiếp tục chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa bàn văn minh, an toàn, hạnh phúc. Dịp này, các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách trên địa bàn đã đón nhận quà tặng của Chủ tịch Quốc hội.