Chủ nhà cầm dao đe dọa thợ sửa khóa ở TPHCM

Ngày 26/4, người dùng mạng xã hội chia sẻ video dài gần 6 phút ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao đe dọa người thợ sửa khóa khiến nhiều người bức xúc.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An, TPHCM. Theo nội dung trong clip, một người đàn ông đi nhậu về, sau đó, người này vào phòng và khóa trong.

Người đàn ông cầm dao đe dọa thợ sửa khóa (Ảnh: Phạm Diện).

Thời điểm này, người vợ nhiều lần đập cửa, gọi điện nhưng không nhận được phản hồi từ chồng. Lo lắng, người vợ đã thuê thợ sửa khóa đến mở cửa phòng.

Khi cửa vừa được mở, người chồng tỉnh dậy, cầm dao đe dọa thợ khóa. Dù được giải thích việc mở cửa theo yêu cầu của người vợ và được chính người vợ xác nhận, người này vẫn lớn tiếng chửi bới.

Chưa dừng lại, người đàn ông cầm dao nhiều lần chĩa về phía thợ khóa, yêu cầu phải lắp lại cửa, nếu không sẽ không cho rời khỏi nhà.

Người vợ cùng một số người có mặt đã can ngăn, cho biết do lo lắng cho sức khỏe nên mới thuê thợ đến phá khóa, nhưng người đàn ông không chấp nhận. Sau một lúc, thợ khóa mới thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Liên quan vụ việc, Công an phường Dĩ An cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh nội dung video để xử lý theo quy định.