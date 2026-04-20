Chi phí bảo trì đường bộ tăng gần 1.000 tỷ đồng do xung đột Trung Đông

Chiều 20/4, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông thời gian qua đã gây áp lực lớn lên giá nhiên liệu toàn cầu.

Từ đầu tháng 3 đến nay, giá xăng trong nước tăng khoảng 15%, dầu diesel tăng tới 70%, nhựa đường tăng khoảng 31,77% so với cuối tháng 2.

Cục Đường bộ Việt Nam nhận định, trong trường hợp xung đột kéo dài, giá dầu thô có thể duy trì ở mức 100-120 USD/thùng. Đáng chú ý, nguồn cung nhựa đường là vật liệu quan trọng trong sản xuất bê tông nhựa (BTN) đang có dấu hiệu gián đoạn.

Nhiều đơn vị cung cấp cho biết lượng hàng nhập khẩu hạn chế khiến nhà thầu gặp khó khăn trong thi công các hạng mục mặt đường.

Do đó, Cục Đường bộ đánh giá, trong ngắn hạn, giá nhiên, vật liệu (đặc biệt là xăng, dầu, nhựa đường) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, thậm chí có thể khan hiếm cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ các gói thầu xây lắp.

Công nhân sửa chữa khe co giãn trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Ảnh: Hoàng Dương).

Đối với các dự án bảo trì thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các Khu quản lý đường bộ (chủ đầu tư) đang hoàn thiện công tác ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp (đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 89/119 gói thầu) và tất cả các gói thầu áp dụng đơn giá cố định.

Do đó, trong trường hợp giá xăng dầu và nhựa đường tăng cao, các nhà thầu sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Qua rà soát sơ bộ, nếu cập nhật theo giá nhiên, vật liệu theo thời điểm đầu tháng 4, chi phí các gói thầu bảo trì đường bộ ước tính sẽ tăng khoảng 946 tỷ đồng.

"Do các dự án bảo trì đường bộ chủ yếu là sửa chữa thảm bê tông nhựa mặt đường, bên cạnh một số ít khối lượng liên quan đến hệ thống biển báo, ATGT, hệ thống thoát nước; do đó, chịu tác động lớn do biến động giá xăng dầu và nhựa đường", Cục Đường bộ nêu rõ.

Theo Cục Đường bộ, đối với các gói thầu đã ký, nếu các nhà thầu tiếp tục triển khai sẽ thiệt hại nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của nhà thầu nên đã có tình trạng nhà thầu trì hoãn triển khai thi công dẫn đến nguy cơ kéo dài thời gian hoàn thành công trình,...

Trước các khó khăn, vướng mắc trên Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét tác động của việc tăng giá xăng dầu tới lĩnh vực xây dựng, bảo trì để điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở các ngành, địa phương thực hiện sửa đổi hợp đồng đối với các hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định.