Khoảng 12h30 ngày 8/11, một gara ô tô tại khu vực Tân Hưng, xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng) xảy ra hỏa hoạn.

Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại gara, tạo cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, bao trùm khu vực xung quanh.

Gara nằm ngay mặt đường, có diện tích hàng trăm m2. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong có nhiều ô tô.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Thanh Thủy).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đến hơn 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Vĩnh Bảo xác nhận vụ việc và cho biết hỏa hoạn ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.