Chiều 8/11, Công an TP Đồng Nai huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường vụ cháy quán karaoke trên đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Cảnh sát đang cứu người gặp nạn (Ảnh: CTV).

Theo người dân, vụ cháy bùng phát khoảng 16h45 tại quán karaoke Nữ Hoàng trên đường Hai Bà Trưng. Lúc xảy ra sự cố, quán đang hoạt động, có nhiều khách và nhân viên.

Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Nai huy động nhiều xe chữa cháy, trong đó có xe thang được điều động đến hiện trường tham gia cứu hỏa.

Lực lượng PCCC tới hiện trường (Ảnh: Phú Việt).

Đến 18h45, quán karaoke vẫn còn cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn. Công tác cứu hộ cứu nạn được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, chia nhiều mũi để chữa cháy, chống cháy lan.

Khoảng hơn 19h, đám cháy cơ bản được khống chế, hạn chế nguy cơ lan sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, bên trong quán vẫn còn khói, nhiệt độ cao.

Lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu phá tường để tiếp cận, dập các điểm cháy (Ảnh: Phú Việt).

Lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu phá tường để tiếp cận, dập các điểm cháy. Các trinh sát đang vào bên trong kiểm tra.