Cần Thơ sắp có “Con đường lúa gạo” từ ruộng đồng đến nông nghiệp 4.0

Ngày 19/8, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch tổ chức Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến 26/11, với quy mô quốc tế và khu trưng bày, triển lãm trên 500 gian hàng.

Festival có khẩu hiệu “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, được tổ chức nhằm tôn vinh thành tựu phát triển nông nghiệp, quảng bá di sản lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - Việt Nam ra thế giới; đồng thời khẳng định thế mạnh, vị thế của ĐBSCL và Việt Nam trong phát triển ngành hàng lúa gạo và bảo đảm an ninh lương thực thế giới.

Theo kế hoạch, Festival hướng đến giới thiệu, quảng bá các mô hình sản xuất, sản phẩm nông sản trồng trọt chủ lực của thành phố và khu vực; thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, nâng cao chuỗi giá trị, từng bước hướng đến sản xuất lúa hữu cơ, lấy tăng trưởng xanh làm nền tảng, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.

Thông qua Festival, TP Cần Thơ đặt mục tiêu tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo; thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi số nông nghiệp.

Thu hoạch lúa phát thải thấp tại Cần thơ (Ảnh: Hồng Nhung)

Festival cũng là diễn đàn kết nối toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo, định hướng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng xanh, chất lượng cao, phát thải thấp, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong 4 ngày diễn ra Festival, nhiều hoạt động được tổ chức tại Công viên Sông Hậu và các địa điểm khác trên địa bàn TP Cần Thơ.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 23/11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Khu trưng bày, triển lãm cũng được bố trí tại khu vực này cùng các tuyến đường xung quanh.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Festival là triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” tại phường Cái Khế.

Theo kế hoạch, không gian này sẽ tái hiện quá trình phát triển của nghề trồng lúa Việt Nam, từ giai đoạn làm nông nghiệp sơ khai, đến kinh tế tiểu nông, nông nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa và nền nông nghiệp hiện đại 4.0.

Mỗi mô hình được thiết kế thành những gian nhà trưng bày các công cụ, dụng cụ sản xuất lúa, qua đó thể hiện sự thay đổi của ngành lúa gạo qua từng giai đoạn.

Bên cạnh “Con đường lúa gạo”, Festival có hội thi Nghệ thuật từ lúa gạo, diễn ra lúc 13h30 ngày 23/11. Hội thi dành cho nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, học sinh, sinh viên, tổ chức, cá nhân có sản phẩm sáng tạo từ lúa gạo.

Ngày 25/11 diễn ra hội thi Sáng tạo lĩnh vực lúa gạo, dành cho chuyên gia, doanh nghiệp, nhà khoa học, sinh viên, startup và những người có ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực này.

Cuộc thi tập trung tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp và mô hình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững, hướng đến nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Ngoài các hoạt động trên, Festival còn có hội thảo “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế”, hoạt động trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa gạo và các hoạt động tham quan, du lịch, lễ hội tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Để tổ chức Festival, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp chỉ đạo thực hiện, đồng thời thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên môn phục vụ sự kiện.