Hà Nội sắp tổ chức Festival Thăng Long 2026 tại nhiều không gian di sản

UBND TP Hà Nội vừa công bố tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ngàn năm và thúc đẩy sáng tạo đương đại. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì.

Ban Tổ chức cho biết, Festival không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn thể hiện định hướng phát triển văn hóa bền vững của Hà Nội. Thành phố kỳ vọng biến di sản thành nguồn lực cho phát triển, gắn kết bảo tồn với sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng.

Festival năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 11/9 đến 20/9 tại nhiều không gian văn hóa - di sản tiêu biểu của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng. Đây đều là những địa điểm gắn với các lớp trầm tích văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Trong khuôn khổ Festival, công chúng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng như chương trình âm nhạc đương đại ngày 12/9; Giao lưu nghệ thuật quốc tế ngày 13/9; đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” ngày 18/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hay chương trình trình diễn “Thanh âm Gốm” ngày 19/9 tại làng gốm Bát Tràng.

Các hoạt động này hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thông qua những hình thức thể hiện mới mẻ.

Chương trình khai mạc Festival “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” dự kiến diễn ra vào tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Ảnh: Ban tổ chức).

Song song với đó, chuỗi không gian trải nghiệm di sản cũng được tổ chức xuyên suốt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội, với các hoạt động triển lãm, trình diễn và tương tác sáng tạo.

Điểm nhấn đặc biệt là vở diễn “Thăng Long Ngự Yến” dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Hoàng thành Thăng Long, kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn và ẩm thực, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho người tham dự.

Ban Tổ chức cho biết, Festival năm nay được định hướng như một “hành trình” kết nối liên tục giữa quá khứ và hiện tại, nơi di sản không còn là những giá trị tĩnh mà trở thành dòng chảy sống động trong đời sống đô thị.

Thông qua đó, Hà Nội hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, mở rộng giao lưu quốc tế và khẳng định vị thế là trung tâm sáng tạo của khu vực.

Với quy mô tổ chức đồng bộ, nội dung giàu chiều sâu và cách tiếp cận hiện đại, sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, năng động và sáng tạo trong tiến trình hội nhập quốc tế.