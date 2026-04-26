Hàng vạn du khách dự khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026

Tối 25/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy”, đồng thời đón nhận danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN”.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay, phường Cửa Lò đã chỉnh trang đô thị, kẻ lại vạch vỉa hè, xây dựng 15 điểm tắm nước ngọt, trồng mới 1.500 cây dừa, bố trí các bãi đỗ xe miễn phí phục vụ du khách.

Chương trình khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bắt đầu từ 19h30, khu vực Quảng trường Bình Minh chật kín người. Ban tổ chức lắp đặt thêm màn hình LED cỡ lớn bên ngoài để phục vụ người dân theo dõi chương trình.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh Cửa Lò đang từng bước khẳng định vị thế là đô thị du lịch biển năng động, hiện đại, giàu tiềm năng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Cửa Lò liên tục ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật. Năm 2017, nơi đây được đánh giá là một trong những bãi biển lý tưởng của Việt Nam. Năm 2026, Cửa Lò tiếp tục được vinh danh “Đô thị du lịch sạch ASEAN” tại Diễn đàn Du lịch ASEAN.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức công bố quyết định vinh danh Cửa Lò là “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026” (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026” cho Cửa Lò; công nhận lễ hội Đền Mai Bảng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” được dàn dựng công phu với 3 chương: “Cửa Lò - Miền trầm tích”, “Cửa Lò - Sóng thức miền xanh” và “Cửa Lò - Chạm sóng tương lai”, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và khát vọng phát triển của vùng biển xứ Nghệ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như NSND Hồng Lựu, ca sĩ Đông Hùng, Phương Mỹ Chi, Hà Myo, Hà Quỳnh Như.

Biển người đổ về Cửa Lò theo dõi đêm khai mạc Festival Du lịch 2026 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Năm nay cũng là năm đầu tiên Nghệ An tổ chức Festival Du lịch Cửa Lò theo chủ đề “Bốn mùa biển gọi”, với chuỗi hoạt động xuyên suốt gồm nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại như marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”, Carnaval biển, lễ hội ẩm thực, đua mô tô nước quốc tế...

Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Cửa Lò là điểm đến an toàn, thân thiện, hiện đại, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, hội nhập quốc tế.