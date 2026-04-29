Cam kết giữa lãnh đạo TPHCM và các doanh nghiệp với loạt siêu dự án mới

Đúng 10h30 ngày 29/4, hàng trăm phương tiện tại công trường dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TPHCM, tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) đồng loạt kéo còi thực hiện nghi thức khởi công, động thổ loạt công trình, dự án kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, tại buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền thành phố cách đây 2 ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu “TPHCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn”. Đồng thời, thành phố cần thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham dự lễ khởi công, động thổ loạt công trình, dự án (Ảnh: Nam Anh).

TPHCM nhận thức đây không chỉ là mệnh lệnh hành động, mà còn là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng. Việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới.

“Những dự án được khởi công và triển khai sẽ góp phần định hình siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực. Các dự án cũng tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; thiết chế Văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa”, Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị các tập đoàn, nhà đầu tư và các đối tác phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và uy tín, tổ chức triển khai các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu mỗi công trình cần trở thành một hình mẫu, biểu tượng của thành phố.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM thực hiện nghi thức khởi công, động thổ loạt công trình, dự án (Ảnh: Nam Anh).

Các sở, ngành, địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm, chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với nhà đầu tư. Các đơn vị không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

“TPHCM sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc, kiên quyết cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ. Thành phố không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cam kết.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố được giao sứ mệnh đi đầu. Đây là trách nhiệm rất lớn với áp lực phải làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những công trình vừa được khởi công chính là những “viên gạch” cho một giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.

“Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố không được phép chủ quan, không được bằng lòng với những gì đã có, mà phải tiếp tục nỗ lực gấp nhiều lần, hành động quyết liệt hơn, bền bỉ hơn, trách nhiệm hơn”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công (Ảnh: Nam Anh).

Đại diện nhà đầu tư dự án phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sun Group, nhìn nhận, các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay cho thấy thành phố đang tin tưởng, giao phó cho những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước cùng tham gia kiến tạo diện mạo phát triển mới trên hàng loạt lĩnh vực then chốt. Đây là bước đi thể hiện rõ quyết tâm tái cấu trúc không gian phát triển một cách toàn diện, đồng bộ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của TPHCM đối với cả nước.

“Chúng tôi cam kết huy động tối đa năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực tài chính, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và những giải pháp tốt nhất để triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tính thẩm mỹ, sự khác biệt và giá trị bền vững, góp phần kiến tạo thêm những công trình xứng tầm cho TPHCM, xứng đáng với niềm tin thành phố giao phó và kỳ vọng của người dân”, đại diện nhà đầu tư phát biểu.

