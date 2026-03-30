Cam kết của 2 lãnh đạo HĐND và UBND TPHCM khóa mới

Trưa 30/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Thường trực HĐND, UBND TPHCM và trưởng các ban thuộc HĐND, Ủy viên UBND TPHCM khóa mới đã ra mắt các đại biểu và đồng bào, cử tri thành phố.

Sau khi được các đại biểu HĐND tín nhiệm bầu giữ những chức vụ đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, người đứng đầu HĐND, UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã có những phát biểu, lời cam kết khi bước vào chặng đường mới.

Cả 2 vị lãnh đạo cho rằng, việc được tin tưởng giao nhiệm vụ vừa là niềm vinh dự, nhưng đi kèm đó là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hữu Khoa).

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ, TPHCM bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với những thời cơ mới, yêu cầu mới và khát vọng phát triển.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước và là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực.

"Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, HĐND TPHCM phải tiếp tục đổi mới hoạt động thực chất và hiệu quả, phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân thành phố", Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định.

Ban lãnh đạo HĐND TPHCM và các trưởng ban thuộc HĐND ra mắt tại kỳ họp (Ảnh: Hữu Khoa).

Chủ tịch HĐND TPHCM cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp để mỗi nghị quyết ban hành đều đúng, trúng, kịp thời và đi vào cuộc sống. Chất lượng công tác giám sát sẽ được nâng cao, lựa chọn đúng vấn đề cử tri quan tâm; tăng cường theo dõi, đôn đốc, tái giám sát, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, rõ kết quả, rõ chuyển biến thực chất.

Phát biểu sau khi nhậm chức, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cam kết tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ và xây dựng chính quyền đoàn kết, đồng lòng.

UBND TPHCM sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất kỷ cương sáng tạo, hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, xây dựng bộ máy hành chính, kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng khẳng định tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù, cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho thành phố để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

UBND TPHCM cũng sẽ chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất.

"Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền. Tập thể UBND TPHCM cam kết hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.