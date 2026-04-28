Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ

Sáng 28/4, đoàn đại biểu của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2026).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố (Ảnh: Hoàng Duy).

Cùng tham gia đoàn có Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên các mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ vòng hoa tươi thắm "Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ".

Đoàn viếng đã thắp hương để tưởng nhớ và tri ân tại các phần mộ (Ảnh: Hoàng Duy).

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến phần mộ của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang để thắp hương để tưởng nhớ và tri ân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM (Ảnh: Hoàng Duy).

Sau đó, đoàn đã đến Nghĩa trang TPHCM (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân) làm lễ viếng.

Hoạt động dâng hương, dâng hoa là dịp để lãnh đạo thành phố cùng các tầng lớp nhân dân ôn lại truyền thống cách mạng, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong giai đoạn mới.