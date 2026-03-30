Bí thư Trần Lưu Quang: Uy tín HĐND được xây dựng từ trách nhiệm đại biểu

Sáng 30/3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2021, triệu tập kỳ họp thứ I nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự khóa mới. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND TPHCM sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND thành phố và Hội thẩm nhân dân. Các đại biểu cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những người thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, uy tín và tinh thần cống hiến vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên khai mạc (Ảnh: Hữu Khoa).

Người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhấn mạnh việc kiện toàn nhân sự lần này không chỉ nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, mà còn có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả thực thi nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

"TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù. Vấn đề đặt ra hiện nay là công tác tổ chức thực hiện cần nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo TPHCM và các đại biểu hát Quốc ca tại phiên khai mạc kỳ họp (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong bối cảnh đó, HĐND TPHCM phải là trung tâm xây dựng thể chế và giám sát phát triển. HĐND thành phố cần nâng cao chất lượng thể chế hóa, đưa các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù thành các Nghị quyết mở đường, tháo gỡ điểm, nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.

"HĐND và UBND giống như 2 trụ cột của chính quyền thành phố. Một trụ cột quyết định công tác giám sát, trụ cột còn lại là tổ chức thực hiện. Các trụ cột phải vận hành nhịp nhàng, hỗ trợ nhau để các quyết sách đi nhanh vào cuộc sống, tạo kết quả cụ thể", Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận.

Lãnh đạo UBND TPHCM và các đại biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hữu Khoa).

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, mỗi đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới cần nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị rất lớn. Mỗi đại biểu phải thực sự gần dân, sát dân, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng.

"Uy tín và hiệu quả hoạt động của HĐND được quyết định trước hết bởi trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của từng đại biểu. Để hiện thực hóa các mục tiêu lớn của thành phố cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. HĐND TPHCM giữ vai trò rất quan trọng trong việc định hình thể chế, phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.