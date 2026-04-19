Bé trai 6 tuổi tử vong tại hồ bơi ở TPHCM

Ngày 19/4, Công an phường Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bé trai tử vong tại một hồ bơi trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, vụ đuối nước xảy ra vào trưa cùng ngày tại một hồ bơi trong hẻm trên đường Tây Lân, phường Bình Tân. Nạn nhân là bé trai 6 tuổi, đi bơi cùng cha.

Một số người dân địa phương cho biết, bé trai cùng gia đình vừa chuyển nhà đến khu vực này sinh sống khoảng một tháng, nhà cách hồ bơi 100m. Sự việc khiến nhiều người xót xa.

Sau khi xảy ra vụ việc, hồ bơi tạm ngừng đón khách để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng đang làm rõ trách nhiệm của người liên quan dẫn đến việc bé trai bị đuối nước.