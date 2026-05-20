Bảo hộ công dân Việt Nam bị Israel bắt giữ khi tham gia đội tàu tới Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 20/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với Tiêu Nguyên Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đội tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ.

Lực lượng Israel bắt giữ các tàu đang tham gia sáng kiến Global Sumud Flotilla ở vùng biển cách đảo Cyprus khoảng 129,6 km (Ảnh: Al Jazeera).

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan chức năng liên quan trong nước để xác minh vụ việc; đồng thời tích cực liên hệ, trao đổi với gia đình công dân Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc để có thêm thông tin, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, bảo hộ công dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên hệ Bộ Ngoại giao Israel đề nghị xác minh thông tin liên quan vụ việc, yêu cầu bảo đảm đối xử nhân đạo, thực hiện đầy đủ các quy định và công ước quốc tế liên quan đến bảo hộ công dân và quyền con người.

Đại diện Đại sứ quán cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và theo dõi sát tình hình để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân Việt Nam liên quan vụ việc.

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định của các nước trong khu vực Trung Đông, thường xuyên theo dõi cảnh báo an ninh của chính quyền các nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực, đồng thời hạn chế tới các khu vực có xung đột hoặc nguy cơ mất an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.