Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ

Chiều 19/5, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Hội nghị cũng xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc gồm: kiện toàn Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đồng thời cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; xem xét việc kiện toàn lãnh đạo cấp vụ trực thuộc các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Việc điều động Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội cũng được xem xét tại Hội nghị, cùng với báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.